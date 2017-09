Oran : 34% des enfants dépistés sont allergiques à cause de la pollution

Réagissez

34% des enfants âgés entre 6 et 14 ans et dépistés par les services sanitaires souffrent d’allergies respiratoires, selon une étude réalisée par les autorités sanitaires dans les trois communes de Bethioua, Arzew et Gdyel.

«Nous avons constaté que 34% des enfants scolarisés dans les cycles primaire et moyen dans ces trois communes sont allergiques. Le tiers de ces enfants allergiques sont asthmatiques (12,4%).

Les principales allergies respiratoires recensées sont les rhinites et l’asthme allergique. Cette progression des allergies respiratoires serait due à la pollution atmosphérique dans ces communes qui enregistrent une concentration des zones industrielles et pétrochimiques», confie le chef du service prévention à la direction de la santé. La prévalence de l’asthme et des autres maladies respiratoires dans la zone est de la wilaya reste parmi les plus élevées du pays.

Les médecins sont unanimes. Les émissions de gaz qui proviennent des zones industrielles sont responsables de la quasi-totalité des maladies respiratoires signalées ces dernières années dans cette zone. Les émanations de gaz toxiques provoquent plusieurs désagréments et des malaises chez les jeunes patients. Les symptômes constatés sur les malades sont presque identiques : des dyspnées, ou difficultés à respirer, s’accompagnant d’une sensation de gêne ou d’oppression, d’essoufflement. Les enfants les plus «sains» ne sont pas épargnés par la pollution, puisque les médecins ont relevé une hausse de la prévalence des allergies cutanées (eczéma, urticaire, dermatite atopique…). La menace vient des gaz toxiques émis par les unités pétrochimiques installées dans cette région (dioxyde de soufre, dioxyde d’azote, monoxyde et dioxyde de carbone…).