Oran : 3000 commerçants verbalisés

Plus de 3000 commerçants ont été verbalisés pour non respect des pratiques commerciales durant le premier semestre de l’année en cours, selon un bilan du secteur du Commerce. Parmi les infractions constatées, l’on signale le défaut de facturation, l’absence de registre de commerce, l’absence de local et l’exercice d’activité étrangère au registre de commerce. Par ailleurs, le défaut de facturation représente l’infraction la plus élevée de sorte que le montant du chiffre d’affaires s’élève à plus d’un milliard de dinars. Les commerçants écoulaient et achetaient des marchandises sans factures, un stratagème qu’ils adoptent pour échapper au fisc. Les agents du commerce ont également saisi plus de 885 millions de centimes de marchandises non conformes.