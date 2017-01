Oran : 2700 constructions seront régularisées

Réagissez

Dans le cadre de la régularisation foncière, pas moins de 1100 actes de propriété seront distribués au profit des familles habitant la localité de Sidi El Bachir, a-t-on appris, hier, auprès de M. Mebarki, directeur de l’Agence foncière d’Oran.

Celle action de régularisation a été déjà précédée d’une opération de délivrance toujours en cours de 1555 actes de propriété dans ce village relevant de Bir El Djir. Il s’agit de constructions bien structurées et les acquéreurs y habitent depuis plusieurs générations. Ce processus contribue à la structuration et à l’intégration de cette partie désarticulée de la banlieue oranaise. Près de 2700 constructions, 75 hectares.

C’est la consistance de l’opération de régularisation diligentée par l’agence foncière de wilaya au niveau de deux grands sites, Sidi El-Bachir et Bendaoud II, relevant de la commune de Bir El Djir. L’un des problèmes majeurs de ce dossier de régularisation foncière, l’agglomération de Sidi El Bachir, est en bonne voie de résolution.

Cette opération de régularisation foncière cible désormais toutes les communes de la wilaya. En effet, le problème de la régularisation foncière des biens bâtis et non bâtis constitue un dossier lourd et épineux, notamment lorsqu’il s’agit des propriétaires de 3e, 4e, voire de 5e main. Des instructions fermes ont été données par le wali d’Oran pour remettre les actes de propriété aux citoyens, dont bon nombre attendent ce document depuis de longues années.