Oran : 267 logements seront livrés avant 2017

128 logements promotionnels aidés, en cours de réalisation à Boutlélis et 139 autres à Gdyel seront distribués avant la fin de l’année, a déclaré le directeur de l’Agence foncière, qui chapeaute un programme de réalisation de 950 LPA répartis sur plusieurs sites.

Pour les autres projets lancés récemment à Arzew, El Mohgoun, Aïn El Bya et Marsat El Hadjadj, le même responsable s’est engagé à respecter les délais de livraison des logements. Il a ajouté que des mesures ont été prises pour équiper ces nouvelles cités d’écoles et d’autres structures. Avec un quota de 6500 logements de type promotionnel aidé (LPA), la wilaya d’Oran n’arrive toujours pas à livrer une bonne partie de ce programme, en dépit des directives données par les autorités locales pour augmenter la cadence des travaux et de l’impatience des bénéficiaires de cette formule.

Le projet prévoit la réalisation de 1400 unités confiées à l’OPGI d’Oran et réparties entre Belgaid et Aïn El Turck. L’office a, également, bénéficié, au cours de l’année 2015, d’un quota supplémentaire de 300 logements LPA répartis sur les localités de Belgaid (50 unités), Hassi Mefsoukh (125) et Benfréha (125). Le reste du programme a été confié à l’Agence de gestion et de régularisation du foncier urbain d’Oran (Agerfor) et à des promoteurs privés.