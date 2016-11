Réagissez

Un stage de formation est organisé, depuis hier, par l’Office national d’alphabétisation et d’enseignement des adultes, à Oran, au profit de 210 enseignants au niveau de l’Institut de formation des enseignants Benachenhou à Eckmühl.

«Cette formation, qui entre dans le cadre de la décennie arabe de l’alphabétisation, traite en particulier des nouvelles méthodes, de la psychologie des adultes, de la communication et de l’information. Le cycle de formation, qui sera clôturé le 17 du mois en cours, touche les nouvelles recrues et les anciens enseignants», a indiqué M. Belbachir, responsable de l’annexe de l’Office d’Oran.

Il s’agira surtout d’inculquer à ce personnel une formation et une méthodologie pour mieux communiquer et faire passer le message aux personnes qui suivent les cours, notamment les personnes âgées. En effet, tout au long de la dernière décennie, l’Algérie n’a cessé d’intensifier ses efforts pour gagner le défi de l’alphabétisation, en mettant en place un programme prospectif, ambitieux et fondé sur ses acquis honorables dans le cadre d’un chantier ouvert et prometteur, mais qui ne manque pas de lacunes. Le taux d’analphabètes a connu une nette baisse à Oran. Il est passé de 22% en 2008 à 7% cette année.

Toutefois, des milliers de personnes sont toujours analphabètes. Ce qui nécessite, non seulement l’intensification des efforts et l’accélération des rythmes, mais il est nécessaire que le souci de l’alphabétisation devienne concrètement l’affaire de tous, afin que l’Algérie puisse réaliser l’objectif d’éradiquer l’analphabétisme à l’horizon 2024, tel qu’il est fixé par la décennie 2014-2024, désignée comme la «décennie arabe de l’alphabétisation». L’Office national d’alphabétisation et d’enseignement des adultes encourage les citoyens qui n’ont pas eu la chance d’apprendre à lire et à écrire à rejoindre les classes d’alphabétisation.