Oran : 2000 logements LPP distribués prochainement

Quelque 2000 logements de type promotionnel public (LPP) seront distribués à partir du 25 décembre courant à la grande joie de nombreux souscripteurs de ce programme.

Des sources proches du dossier ont indiqué que ce quota fait partie d’un programme national de 4350 unités, lequel sera distribué à partir du 12 décembre dans plusieurs wilayas du pays, dont Oran. Cette opération a été déjà précédée d’une opération de remise, en mars dernier, de 550 décisions de préaffectation au profit des bénéficiaires du programme LPP à Oran.

La wilaya d’Oran a, pour rappel, bénéficié d’un programme de 13 000 logements LPP, dont 4 100 sont lancés à l’USTO, pas loin de l’hôtel Hayat Regency, et 5 035 à Belgaïd. Le site de Hayat Regency a été aménagé après plusieurs opérations de démolition de constructions illicites, dont la dernière a été lancée en novembre dernier. Ces logements sont destinés aux citoyens dont le revenu mensuel dépasse les 10 millions de centimes et sont équipés de tous les moyens nécessaires, tels que les appareils de chauffage, les climatiseurs et autres fournitures de cuisine.

Les logements réalisés sont de type F3, dont la superficie est de 80 m2, des F4 de 100 m2 et des F5 de 120 m2. Rappelons qu’il y a 10 jours, des souscripteurs de cette formule LPP sont montés au créneau pour dénoncer le prix de vente du mètre carré, en organisant un sit-in devant le siège de la direction régionale de l’Entreprise nationale de la promotion immobilière d’Oran (ENPI). Par cette action de protestation, ils ont demandé aux autorités publiques plus de «transparence dans le calcul du prix du mètre carré». Il faut savoir que le prix d’un appartement de type F3 est cédé à 813 millions de centimes, un F4 à 1 milliard 24 millions de centimes et un F5 à 1 milliard 219 millions de centimes. Ils ont alors estimé que «la hausse inexpliquée» du prix du mètre carré est attribuée au non-respect du décret exécutif n°14-203 du 15 juillet 2014.