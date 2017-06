Oran : 20 ans de réclusion pour homicide

Réagissez

Le dénommé L. A., accusé dans une affaire de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort, a été condamné, jeudi dernier, à 20 ans de réclusion par le tribunal criminel. Une peine qui avait été requise par le représentant du ministère public.

Les faits remontent au mois de juin 2016, une dispute éclate entre le mis en cause et la victime D. Y. sur une place de parking, chacun des deux voulait en être l’exploitant. Une initiative qui ne plaira pas au mis en cause qui réagira brutalement face aux propos prononcés par la victime et qu’il avait jugés déplacés. Dans un excès de colère, le mis en cause assénera à sa victime un coup de poing au visage, ce dernier perdra son équilibre et chutera, sa tête touchera brutalement le trottoir. Evacué en urgence, il décédera. Arrêté, le mis en cause ne niera pas les faits, mais dira qu’il ne voulait pas tuer la victime. A la barre du tribunal criminel, il maintiendra ses dires. Toutefois, l’expertise et la contre-expertise seront différentes, si la première reste évasive, la seconde explique que des traces de violence avec un objet tranchant au niveau du crâne ont été relevées. Des témoins entendus lors de l’enquête diront avoir vu le mis en cause frapper sa victime une fois qu’elle est tombée. La mère de la victime ne cachera pas sa colère en pleine audience une fois citée en tant que partie civile, elle demande que la peine capitale soit prononcée contre le prévenu. Suite au réquisitoire du parquet, la défense du mis en cause sera plus que brève, son avocat plaidera les circonstances atténuantes.