Oran : 1712 familles relogées depuis février

Une autre tranche de 300 familles sera relogée la semaine prochaine. Depuis le lancement de l’opération de relogement, le 22 février dernier, 1712 familles de Ras El Aïn ont bénéficié de logements au pôle urbain d’Oued Tlélat, selon un premier bilan de cette opération initiée dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire.

Ce relogement, initié par la wilaya et l’OPGI, vient en application d’un plan qui concerne 2000 familles des Planteurs. Les services de la wilaya précisent que 15 000 familles ont été relogées ces trois dernières années dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire et cinq bidonvilles ont été rasés, notamment à Hayat Regency, le Virage, Bab El Hamra et Cheklaoua. Ceci a permis de récupérer un important portefeuille foncier pour la réalisation de projets d’investissements et d’équipements. D’autres tranches de relogement sont prévues afin d’en finir avec le quota des 2000 logements RHP destinés aux habitants des Planteurs.