Oran : 144 logements LPA distribués à Belgaïd

Annoncé pour l’année 2016, les 144 logements de type promotionnel aidé (LPA) ont été enfin distribués cette semaine à Belgaïd, dans la commune de Bir El Djir. Ce quota fait partie des 1400 logements LPA confiés à l’OPGI et dont 100 ont été déjà réceptionnés à Aïn El Turck alors que les 1300 autres unités sont réalisées à Belgaïd. Sur les 1300 logements répartis à travers huit sites, l’Office a procédé en mai 2016 à la distribution de 182 unités et devait distribuer 144 unités vers la fin de cette même année.

Le reste du programme a connu un retard flagrant dans la réalisation, ce qui a contraint l’Office à prendre les choses en main. Au total, sur les 1400 logements LPA confiés à l’OPGI, seulement 426 unités ont été distribuées. Plusieurs entraves ont été résolues sur certains sites et certains chantiers enregistrent un taux d’avancement appréciable, à l’exemple des 189 et 154, qui seront distribués avant la fin de l’année en cours.

La wilaya d’Oran a, pour rappel, bénéficié d’un programme de 6500 logements de type promotionnel aidé, dont 1400 ont été confiés à l’OPGI. L’Office a également bénéficié d’un programme supplémentaire de 300 unités entre Belgaïd (50), Brenfreha (125) et Hassi Mefsoukh (125).