Oran : 14 ans de prison pour avoir violé une fillette

Les faits qui se sont produits le 19 janvier 2016 ont eu pour théâtre la localité d’El Kerma. Le mis en cause, S.R. Aek, a forcé la jeune Kheira, venue emprunter un cahier auprès de sa fille, à entrer chez lui.

Profitant de l’absence de son épouse et ses enfants, après avoir bu plusieurs bouteilles de bière, il abusera de l’enfant à maintes reprises lui faisant subir les pires atrocités. Ni les cris et encore moins les implorations de cet enfant n’auront d’échos pour ce dernier, dont le seul désir était d’assouvir son plaisir bestial. Cela dura de 16h jusqu’à 19h quand son épouse est rentrée d’une visite à Mascara. A son entrée, elle a été surprise de trouver son époux en état d’ébriété avancé. En voyant son épouse, il se dirigera vers sa chambre et tentera de dissimuler quelque chose sur la couverture. Ce qui n’échappera pas à son épouse, qui d’un geste relèvera le pan de la couverture.

Ce qu’elle verra la tétanisera, la petite Kheira, toute nue, ensanglantée et pleurant en silence. Elle comprendra ce qui venait de se passer et tentera de secourir l’enfant. Toutefois, elle sera confrontée au couteau que son mari brandissait contre elle. Elle a appelé la police en composant le numéro vert. Ses cris et lamentations attireront les voisins qui comprendront ce qui venait de se passer, armés de toutes sortes d’engins, ils tenteront d’intercepter le mis en cause qui tentait de fuir à travers les terrasses.

Il sera alors arrêté par les policiers, qui n’ont pas tardé à arriver sur les lieux. Mais cela ne calmera pas ces personnes qui iront jusqu’à bousculer les policiers pour frapper ce prévenu. Ce jeudi, à la barre du tribunal criminel, sous l’ombre de l’absence la victime, le prévenu niera les faits. Mais le récit qu’avait fait la victime des faits qu’elle a subis, le témoignage de son épouse et le flagrant délit, plaident contre lui. Le représentant du ministère public dira qu’aucune parole ne pourra expliquer ce que l’enfant a subi. Il requit contre lui la perpétuité. La défense désignée d’office plaidera la non-culpabilité.