Oran : 13 personnes arrêtées et un policier blessé dans une bataille rangée

Les habitants de haï Es Sabah sont encore sous le choc après la bataille rangée ayant opposé deux bandes rivales dans la nuit de jeudi à vendredi.

En effet, 13 individus ont été arrêtés par les services de la police pour rixe sur la voie publique et détention d’armes blanches. Le crime perpétré à l’encontre d’un jeune de 20 ans, quelques jours après le mois de Ramadhan, serait à l’origine de cette bataille rangée, expliquent des riverains. Un important renfort a été déployé sur les lieux par les services de la sûreté et un policier a été blessé par un jet de pierre. A l’heure actuelle, l’enquête suit son cours pour connaître les causes de ces incidents. Les 13 individus seront présentés à la justice à l’issue de l’enquête, apprend-on. Les services de la sûreté d’Oran ont prévu de tenir, aujourd’hui, une conférence de presse pour donner plus de détails sur cette affaire.