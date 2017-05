Oran : 12 blessés dans un carambolage

Réagissez

Un carambolage, survenu avant-hier vers 10h, sur le quatrième périphérique entre haï Essabah et Es Sénia, a fait 12 blessés, dont deux enfants.

Selon un communiqué de la Protection civile d’Oran, B. K., 80 ans, était en état de choc, M.B., 48 ans, souffre de douleurs aux jambes, H. M., 47 ans, a une douleur au cou, ainsi que H. R., 28 ans, B. M., 30 ans, a une entaille à la tête, B.Y., 34 ans, se plaint de douleurs aux jambes, K. K., une dame de 60 ans, a des douleurs au dos, les enfants K. K. et M. K., 2 et 4 ans, ont des blessures à la tête, K.M., 40 ans, souffre de la tête elle aussi, O.D., 68 ans, a des douleurs à l’épaule, et A. F., une femme de 42 ans, se plaint de douleurs au dos. Les véhicules impliqués dans ce carambolage ont subi des dommages divers.

Un cadavre découvert dans un hôtel

Un homme de 52 ans a été découvert, dimanche matin, sans vie dans une chambre d’hôtel au boulevard Emir Abdelkader, au centre-ville d’Oran, vers 10h. Selon la Protection civile, la victime ayant pour initiales N. C. ne portait aucune trace de violence ou de décomposition. Le corps a été déposé à la morgue de l’hôpital afin de subir l’autopsie d’usage. Une enquête a été ouverte par la police.