Nouvelles d’Oran

Réagissez

Du nouveau à la formation professionnelle

La préparation de la rentrée de la session de septembre prochain de la formation professionnelle à Oran a été lancée depuis le début de cette saison estivale.

En prévision de cette rentrée, avec un millier de places pédagogiques, des actions d’information et de sensibilisation par le biais de journées portes ouvertes sont organisées au niveau des centres et des instituts de formation, ainsi que le lancement d’une caravane au profit des jeunes à travers les différents sites et les plages du littoral oranais.

Pour cette nouvelle rentrée, le secteur de la formation professionnelle compte réceptionner 9 nouvelles infrastructures, dont 7 centres de formation (CFP) et deux instituts spécialisés. Les nouveaux centres sont implantés en grande partie dans des communes dépourvues de telles structures. L’objectif de ce déploiement est de mettre à la disposition des jeunes des communes éloignées des centres de formation dans les différentes spécialités. Des directives ont été données par la nouvelle direction de wilaya aux chefs d’établissement pour assurer des permanences et la mobilisation du personnel pour l’accueil des jeunes intéressés, ainsi que les conditions requises pour leur inscription. D’autre part, dès l’annonce des résultats du bac, certaines écoles de formation privées implantées à Oran affichent, depuis le début de cette semaine, les offres de spécialités de formation diplômante et autres qui seront dispensées dès la rentrée de septembre prochain. T. K.





Fête de l’Aïd : La SNTF aménage ses horaires

La direction régionale Ouest de la SNTF a réaménagé ses horaires pour le premier jour de l’Aïd El Kébir, soit vendredi prochain. Ce réaménagement concerne le service des grandes lignes régionales et de la banlieue. Ainsi, selon la direction du service clientèle, il est prévu, sur la liaison Oran- Alger, deux départs à 12h30 et à 15h à partir de la gare d’Oran. Pour la desserte de la banlieue et les principales villes de l’Ouest, tous les départs sont prévus à partir de la gare d’Oran en début d’après-midi jusqu’à 18h40, tandis que, pour Béchar, le départ d’Oran est prévu à 19h40 et l’arrivée le lendemain à 5h du matin.

Le service reprendra ses horaires habituels le 2e jour de l’Aïd, indique-t-on. T. K.



La collecte des ordures sera retardée à 13h ce week-end

Afin de prévenir la survenue d’éventuelles affections provoquées par les résidus résultant des traditionnels sacrifices de têtes d’ovins, les responsables de la division d’hygiène et de l’assainissement de la commune d’Oran lancent un appel aux citoyens pour respecter les horaires de passage des camions de collecte. Signalant que les déchets à enlever durant l’Aïd sont différents de ceux collectés durant les autres périodes de l’année, la rotation habituelle de 11h sera retardée et le passage des camions est prévu à 13h. Les citoyens sont priés de faire sortir les poubelles vers midi.

La division d’hygiène et de l’assainissement a procédé à la mobilisation de plus 95 camions de collecte pour l’enlèvement des ordures, conformément au programme arrêté pour l’occasion de l’Aïd El Adha. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour répondre aux différents besoins qu’impose cette fête. L’opération touchera aussi les grandes places et les quartiers populaires à forte densité démographique.

Les citoyens sont donc appelés à faire preuve de civisme et à respecter les règles d’hygiène pendant et après le rituel du sacrifice. La collecte des ordures et le balayage des chaussées reprendront leur cours habituel dès le 2e jour de fête. N. H.



Un agent de sécurité découvert mort à Point du jour

Un agent de sécurité a été découvert sans vie, hier matin, à la cité Point du jour, à Oran. La victime, âgée de 40 ans, assurait le gardiennage dans une société de travaux publics. Selon les premières constations, le cadavre ne portait aucune trace de violence ou de décomposition.

La dépouille a été déposée à la morgue de l’hôpital 1er Novembre afin de subir une autopsie.

Une enquête a été ouverte. Z. S.



Le cadavre d’un quinquagénaire retrouvé dans un hôtel à Grand Terre

Les éléments de la Protection civile d’Oran ont été sollicités, hier, pour le transfert d’un cadavre vers la morgue de l’hôpital 1er Novembre.

En effet, un homme de 56 ans a été découvert mort dans une chambre d’hôtel au quartier Grand Terre, à Oran.

Le cadavre ne portait aucune trace de violence ou de décomposition. Une enquête a été ouverte. Z. S.