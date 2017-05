Nouvelles d’Oran

Réagissez

Deux escrocs qui promettaient des logements arrêtés



Suite à une plainte déposée pour escroquerie dont a été victime un demandeur de logement, les éléments de la brigade criminelle de la sûreté de wilaya d’Oran ont réussi à identifier deux personnes, âgés de 29 et 51 ans, un homme qui avait pour mission de repérer les personnes en quête d’un logement et une femme qui se faisait passer pour une employée à la direction du logement. Ce réseau est impliqué dans des affaires d’escroquerie, faux et usage de faux et reproduction illégale de cachets d’administrations. En effet, l’analyse du récépissé de versement délivré à la victime par les mis-en-cause a permis aux enquêteurs de déterminer que celui-ci était falsifié et qu’il n’a jamais été remis par les services du logement. Sur la base de ces données, les policiers ont arrêté les deux individus. La femme délivrait des décisions d’affectation aux victimes contre d’importantes sommes d’argent. Poursuivant leurs recherches, les policiers ont découvert que la mise-en-cause était recherchée pour des faits similaires. Les policiers ont également identifié le cerveau du groupe, un homme de 37 ans, déjà derrière les barreaux pour des affaires de faux et usage de faux dans des documents administratifs. Ils seront présentés à l’issue de l’enquête au tribunal. F. A.



5 ans de prison requis contre une notaire accusée d’escroquerie



Une notaire ainsi qu’un second prévenu, devant répondre du grief d’escroquerie et abus d’utilisation de fonction, ont comparu, hier, devant le tribunal d’Oran où le procureur a requis à leur encontre la peine de 5 ans de prison ferme. Cette affaire a éclaté à la fin de l’année passée suite à des plaintes déposées contre elle. Selon les faits, cette dernière est soupçonnée d’avoir rédigé des actes de vente et d’achat ne répondant pas à la loi. Il s’agit, en effet, de transaction douteuse portant sur la vente d’un lot de terrain dont la valeur a été estimée à 20 milliards de centimes, suite à quoi un chèque sans provisions a été remis à la victime devant acheter ce lot de terrain. Ce même lot de terrain sera vendu par le second mis-en-cause dans cette même affaire, au prix de 300 millions de centimes. Ce n’est que plus tard que la victime se rendra compte de la supercherie. A la barre, la notaire mise en cause se défendra en expliquant qu’elle n’a enfreint aucune loi et que les actes rédigés l’ont été conformément à la loi. Le second mis en cause niera d’un bloc toutes les accusations retenues contre lui. Les victimes maintiendront leur accusation et se constitueront partie civile. Quant à la défense des deux mis-en-cause, elle plaidera la non-culpabilité. L’affaire a été mise en délibération S. M.



Tentative de suicide d’une jeune fille



Avant-hier, à 13h48, une jeune fille âgée de 25 ans s’est lancée du haut des falaises de Cap Carbon, tentant de se suicider.

Une chute de 6 mètres et en zone rocheuse qui, heureusement, selon le communiqué de la protection civile, ne lui a pas été fatale, mais qui lui a cependant causé la fracture du bassin.

Les pompiers intervenus sur les lieux lui ont prodigué les soins d’urgence et l’ont transférée à l’hôpital d’El Mohgoun. H. S.