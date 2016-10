Nouvelles d’Oran

Réagissez

Une caravane culturelle dédiée aux enfants

Le coup d’envoi de la caravane culturelle «Spécial enfants» a été donné officiellement, ce samedi, au niveau de la bibliothèque communale de Misserghin dans la daïra de Boutlélis. Durant un mois, jusqu’au 29 novembre, cette caravane «spéciale automne» sillonnera tous les trois jours une dizaine de communes pour des animations culturelles et artistiques au niveau des bibliothèques communales, des salles des fêtes ou des places publiques ainsi que des jeux récréatifs, des concours artistiques, des ateliers de dessin et des séances de lecture grâce au bibliobus. Cette manifestation culturelle est mise sur pied à l’occasion de la célébration de l’anniversaire du 1er Novembre 1954 et des vacances scolaires sous l’égide de la direction de la culture en partenariat avec la commission de wilaya des festivités. T. K.



Nouvelle liaison aérienne entre Oran et Tiaret

«De nouvelles liaisons aériennes entre la capitale de l’ouest du pays (Oran) et celle des Hauts-Plateaux (Tiaret) depuis le début du mois d’octobre ont été lancées par la compagnie aérienne Tassili Airlines». Il s’agit, indique-t-on, de deux vols hebdomadaires entre les aéroports (aller-retour). Selon le programme communiqué au niveau de l’agence commerciale d’Oran, les horaires des départs sont prévus, à partir d’Oran, les samedis à 6h25 et mercredis à 8h20, et, à partir de Tiaret, à 8h20 et 16h20. Les vols se font à bords d’aéronefs ATR de la compagnie Tassili. Des promotions sont proposées à raison par exemple de 3100 DA à l’aller au lieu de 4270 DA. La compagnie aérienne annonce des modifications à partir du mois de novembre sur la desserte aérienne Oran-Sétif.



Des films pour enfants à la cinémathèque

La cinémathèque organise du 27 au 31 octobre, à l’occasion des vacances scolaires, un cycle de projections de films pour enfants à raison de deux séances par jour à 14h et 16h30.

Au menu de ce cycle, figurent huit longs métrages réalisés par des cinéastes japonais, américains, hindous et allemands. Il s’agit des films Porco rosso, La colline au coquelicot et Ponyo sur la falaise, du réalisateur japonais Hayao Miyazaki, Harry Potter et la chambre secrète et Les Aventuriers de l’arche perdue des cinéastes américains Chris Colombus et Steven Spielberg et enfin Tom Sawyer de l’Allemand Hermine Huntgebur.



L’APC d’Oran sensibilise sur le cancer du sein

La commission hygiène, santé et environnement de l’APC d’Oran organise, aujourd’hui, une journée de sensibilisation sur le cancer du sein dans les douze délégations communales. «Des agents du service d’hygiène des douze délégations ont été formés pour sensibiliser les citoyennes et citoyens oranais en leur montrant comment faire le dépistage et sur les facteurs de risque». R. O.



un piéton tué sur le pont Zabana

Un homme de 35 ans a été fauché, vendredi peu avant 19h, par une voiture de tourisme de marque Jetta Volswagen, sur le pont Zabana, près du jardin de Sidi M’hamed. Selon un communiqué de la Protection civile, il est mort sur le coup. La dépouille a été déposée à la morgue de l’hôpital d’Oran. Une enquête a été ouverte.



Un ouvrier fait une chute

Un ouvrier âgé de 25 ans a fait, hier, une chute de 16 mètres d’un immeuble en construction situé à proximité de la 1re sureté urbaine. Sérieusement blessée à la tête et se plaignant de douleurs à l’épaule, la victime a été transférée en urgence vers le CHUO Docteur Benzerdjeb. Cet accident qui n’est pas un cas isolé aurait pu être atténué si les conditions de sécurité, notamment le port du casque, avaient été observées par l’entreprise chargée des travaux. H. S.