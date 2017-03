Nouvelles d’Oran

Réagissez

Six ans de réclusion pour kidnapping et viol d’une femme !

Hier, le tribunal criminel de la cour d’Oran a condamné les deux prévenus K. A. et K. H., des cousins paternels, à six ans de réclusion pour les griefs d’«agression à l’arme blanche», «vol», «kidnapping et viol». Les faits ont eu lieu à Sid El Bachir.

Le 25 février 2016 vers 23h, un couple qui rentrait chez lui a été intercepté par les deux mis en cause. Etant originaire de cette localité, l’homme qui conduisait une voiture s’est arrêté quand deux jeunes l’ont hélé pour lui demander du feu. L’homme prêta son briquet sans rien soupçonner.

Et c’est à ce moment-là que les deux jeunes gens s’en sont pris à son épouse. Après une altercation avec l’époux qui tentait de la protéger, un autre antagoniste, S. F., fit son apparition. Les trois agresseurs emmenèrent la victime à bord de la voiture de K. H., une Clio blanche. Sans tarder, l’époux est allé trouver les parents des deux premiers agresseurs et c’est avec le frère de K. A. et son père qu’ils ont tenté d’appeler le mis en cause qui ne répondit pas aux appels.

Les gendarmes ont alors été saisis et pour forcer le mis en cause à se rendre, son frère a été arrêté. Entre-temps, la jeune femme, S. M., a vécu le calvaire : elle a été emmenée aux environs de la forêt de Aïn Franine, où elle a subi les pires sévices. K. H. la laissera avec son cousin et leur complice et elle dut retourner vers Sid El Bachir à pied, en compagnie de ses deux kidnappeurs. En cours de route, ces derniers se disputèrent alors au sujet de la jeune femme, et c’est à ce moment que K. A. asséna un coup de couteau à S. F. qui prit la fuite, et n’a, jusqu’à l’heure, pas été arrêté.

Suite à la plainte de la jeune femme, les deux accusés ont été arrêtés, alors que le troisième est toujours en fuite. A la barre du tribunal criminel, les deux accusés ont nié les faits retenus contre eux, mais ils ont été confrontés au rapport du légiste qui stipule que la jeune femme porte des traces de violences sexuelles et corporelles récentes.

Le représentant du ministère public a requis la peine de 15 ans de réclusion. Quant à la défense, elle a plaidé la non-culpabilité insistant sur le manque de preuves tangibles. S. M.





Une quinquagénaire découverte morte dans le parc de l’aéroport

Avant-hier à 15h16, une femme âgée de 58 ans a été découverte sans vie dans le parc automobile de l’aéroport Ahmed Ben Bella.

La corps de la victime, qui ne présentait aucune violence, a été transféré à la morgue du CHU Docteur Benzerdjeb d’Oran par la Protection civile dépêchée sur place. H. S.



Le corps d’un inconnu découvert flottant au large



Hier à 9h15, le corps d’un homme d’une trentaine d’années, d’origine inconnue, a été découvert flottant sur l’eau à Cap Rousseau (Bir El Djir).

Le corps, qui n’était pas encore en décomposition, a été transféré par les éléments de la Protection civile à la morgue de l’EHU 1er Novembre. H. S.



Chute mortelle d’une quinquagénaire

Avant-hier vers 10h, une femme âgée de 52 ans a fait une chute du 6e étage d’un immeuble situé à la cité des 316 Logements Akid Lotfi.

Gravement blessée en divers endroits du corps, les éléments de la Protection civile intervenus sur les lieux n’ont pu que constater le décès. Le corps de la malheureuse victime a été transféré à la morgue de l’EHU du 1er Novembre. H. S.