Nouvelles d’Oran

Réagissez

Les habitants de haï Es Sabah dénoncent l’insalubrité



Les habitants de haï Es Sabah ont été surpris, en ce premier jour du Ramadhan, de constater que toutes les bennes à ordures n’ont pas été vidées depuis jeudi par les équipes de nettoiement de l’APC de Sidi Chahmi dont relève la gestion de cette cité. Aux environs de 12h, des amas d’ordures et de déchets ménagers jonchaient encore le sol provoquant la colère des occupants des lieux. Ceux-ci s’attendaient à une gestion renforcée des déchets en cette période estivale, synonyme de fortes chaleurs, comme le souligne ce père de famille. «Nous ne pouvons même pas ouvrir nos fenêtres par peur d’être envahis par les odeurs nauséabondes qui se dégagent de ces bennes à ordures», lance-t-il. En effet, l’incivisme et l’indiscipline des citoyens auxquels s’ajoute la négligence de l’APC, ont généré ce constat désolant, apprenait-on samedi.

Les riverains ont lancé un appel pressant aux responsables locaux pour que la collecte des ordures ménagères soit régulière et surtout renforcée durant ce mois sacré. L’insalubrité a gagné le terrain dans cette cité datant des années 2000 et les habitants appréhendent le pire en l’absence d’entretiens et d’une prise en charge réelle de leurs préoccupations. F. A.



Une quarantaine d’exposants à Souk Errahma



«Souk Errahma» revient, durant ce mois de Ramadhan, au Palais des expositions d’Oran, avec une quarantaine d’exposants activant dans la production, notamment dans le secteur de l’agroalimentaire.

Ce marché dédié aux consommateurs a pour but, selon des sources responsables à la direction du commerce, d’assurer l’approvisionnement direct des citoyens en produits de large consommation et de protéger le pouvoir d’achat durant ce mois sacré. Ce marché, organisé par l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) d’Oran avec la direction du commerce, vise à lutter contre la spéculation à laquelle s’adonnent de nombreux commerçants et à promouvoir les produits locaux à l’exemple des viandes, les fruits et légumes, les produits de base, la semoule, la farine, les boissons, les produits laitiers, entre autres, a noté le coordinateur local de l’UGCAA. Les producteurs en denrées alimentaires écouleront directement leurs produits aux consommateurs, de quoi mettre un terme aux pratiques spéculatives. La direction du Commerce a mis en garde l’ensemble des commerçants à afficher leurs prix et à éviter toute tension sur un produit de première nécessité.

Le ministère du Commerce a lancé, il y a quelques mois, le numéro vert «1020» pour permettre aux citoyens de signaler les dépassements commis par les commerçants en ce qui concerne les produits de large consommation et les pratiques portant atteinte à la santé du consommateur. Au niveau de la direction régionale du Commerce d’Oran qui coiffe cinq wilayas de l’Ouest (Oran, Sidi Bel Abbès, Mostaganem, Tlemcen et Aïn Témouchent), on saura qu’une équipe a été mise en place pour prendre en charge les appels des consommateurs et de les transmettre aux services concernés pour étude et traitement. F. A.