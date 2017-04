Nouvelles d’Oran

Réagissez

Santé / 9e congrès de gynécologie

Quelque 450 participants ont pris part, depuis hier, au 9e Congrès international des gynécologues obstétriciens privés d’Oran, Agopo, organisé à l’hôtel Sheraton d’Oran. Ce séminaire, qui s’étale sur deux jours, est une occasion pour les participants de débattre de plusieurs thèmes d’actualité, dont les menaces d’accouchements prématurés MAP et les maladies d’endométriose. Le tissu semblable au tissu endométrial qui se développe hors de l’utérus provoque alors des lésions et des douleurs pelviennes. Les spécialistes entre gynécologues et obstétriciens recommandent l’endoscopie comme matériel pour cerner le problème et établir le diagnostic et la cœlioscopie pour le traitement. Pour ce qui est des menaces d’accouchements prématurés, le président de l’association, le docteur Benabadji, a souligné les facteurs de risque, dont le stress. F. A.

Astronomie / Une journée scientifique sur le soleil

Dans le cadre de ses activités pédagogiques, l’association d’astronomie El Battani, en collaboration avec l’Ecole supérieure en génie électrique et énergétique d’Oran, a organisé, hier, au siège l’Ecole supérieure, des journées scientifiques avec comme thématique «Découvrons le soleil». Ainsi, des scientifiques sont intervenus au cours de ces journées. Il s’agit notamment du Dr Mimouni, enseignant à l’université Mentouri de Constantine et président de l’association d’astronomie Sirius, qui a axé sa communication sur le thème «L’univers des quarks aux quasars», ou encore de Madame N. Iles, dont le thème a été «Les lumières et les ombres de l’espace-temps». Cette association du nom du célèbre astronome El Battani a été créée, selon son fondateur, le Dr Youcef, le 4 février 1985. Hadj Sahraoui

Justice / 5 ans de réclusion pour tentative d’homicide

Pour tentative d’homicide, le mis en cause H.M. a été condamné par le tribunal criminel de la cour d’Oran à une peine de cinq ans de réclusion. Les faits remontent au mois de mars 2016 dans la localité de Hassiane Ettoual, où une dispute éclate entre le prévenu et un autre jeune homme de son âge. C’est là qu’interviendra la victime, qui tentera de prendre la défense de son ami opposé au mis en cause. Se sentant frustré, le mis en cause montera dans sa voiture et foncera droit sur la victime, qui, n’ayant pas le temps de fuir, sera percutée contre un mur. Evacué en urgence, le blessé sera admis au service des soins intensifs. Selon le premier pronostic, il a été établi qu’il présente plusieurs fractures très graves, dont l’une au bassin et des hématomes profonds au niveau des intestins et de la vessie. Il fera plusieurs interventions et ne pourra été remis sur pied que plusieurs mois après ces faits.

Arrêté, le mis en cause niera avoir percuté délibérément la victime et parlera d’accident. Des déclarations qu’il reprendra à la barre du tribunal criminel ce jeudi. Toutefois, il sera confronté à un enregistrement repéré sur des caméras de surveillance, qui montrent que le mis en cause a percuté délibérément la victime. Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public a requis la peine de 10 ans de réclusion, insistant sur l’enregistrement de la caméra, montrant le mis en cause agir délibérément. La défense de H.M. se désolera de l’absence de témoins qui auraient pu éclairer la cour en insistant sur la non-culpabilité de son mandant, disant qu’il s’agit d’un accident.

Boufatis / Découverte macabre dans un bidonville

Les éléments de la Protection civile d’Oran ont déposé à la morgue le cadavre d’un homme de 44 ans. Selon un communiqué, la victime répondant aux initiales de C.M. a été découverte, jeudi, sans vie dans une habitation de fortune dans la localité de Boufatis. Selon les premières constatations, la dépouille ne présentait aucune trace de violence ou de décomposition. Z. S.