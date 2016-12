Nouvelles d’Oran

Réagissez

Un salon dédié au livre

Depuis hier et jusqu’au 12 janvier prochain, la Bibliothèque régionale d’Oran (ex-Cathédrale) abrite un Salon dédié au livre. L’événement est organisé par une entreprise sétifienne chargée des activités culturelles, GOFXPO. Selon l’organisateur, M. Djalal, une vingtaine d’exposants, surtout des maisons d’édition, venant d’une dizaine de wilayas, participent à cet événement culturel dédié à la vente de livres tous genres confondus. Des promotions sont proposées sur les prix des ouvrages exposés, notamment les livres universitaires et scolaires, afin d’encourager les achats. En plus des exposions des ouvrages, l’entreprise sétifienne a concocté un programme de rencontres entre les représentants des maisons d’édition, les participants, les auteurs et des hommes de lettres et de la culture. Le coup d’envoi a été donné dans l’après-midi de mardi par les responsables de la direction de wilaya de la culture. T. K.



Insertion des handicapés : Beaucoup reste à faire

«Cette année, une centaine de personnes aux besoins spécifiques ont été intégrées dans des postes d’emploi à Oran», a affirmé Kahloul Daoud, directeur de l’Agence de l’emploi de la wilaya d’Oran (ANEM). «Ces personnes ont été placées dans des postes d’emploi dans différents programmes, comme le DAIP et autres placements classiques», a ajouté notre interlocuteur. Mais beaucoup reste à faire, surtout que la wilaya d’Oran compte près de

38 000 handicapés. La majorité des sociétés, usines et administrations, refusent de recruter cette catégorie de personnes. La loi prévoit pourtant qu’un taux de 1% au moins des postes dans les entreprises est réservé aux handicapés. Mais cette loi est ignorée par les employeurs. Z. S.



Un réseau de trafic de véhicules démantelé

Un réseau composé de 7 individus, spécialisé dans le vol et le trafic de véhicules et la falsification des documents administratifs, a été démantelé, avant-hier, par les services de la police, suite à une plainte déposée par un jeune de 25 ans. Les recherches menées ont révélé que les malfaiteurs s’adonnaient au vol de voitures et à la falsification des documents. Des équipements servant à falsifier les numéros de série, des accessoires de véhicules, des pièces détachées et de faux papiers ont été récupérés à la suite des perquisitions effectuées dans les domiciles des mis en cause. Un véhicule volé a été également récupéré. F. A.



Plus de 780 kg de kif saisis en 2016 par les douaniers

Les douaniers ont saisi, en 2016, 787 kg de kif traité, près de 2 kg de cocaïne et des comprimés de psychotropes, selon un premier bilan de la direction régionale des Douanes d’Oran, qui coiffe quatre inspections divisionnaires : Oran-port, Oran extérieur, Arzew et Aïn Témouchent. Dans le cadre de la lutte contre le transfert illicite d’argent et les infractions au change, les douaniers ont relevé 59 infractions à l’encontre de personnes morales et 7 autres à l’encontre de voyageurs. L’activité douanière a fait ressortir des saisies de corail, d’or et d’argent non déclarés aux douaniers lors des formalités de contrôle. Par ailleurs, 1999 unités de pièces détachées usagées importées ont été saisies.F. A.



Baisse du nombre de morts sur les routes en 2016

Les routes d’Oran continuent de faire des victimes. Le bilan routier des services de la Protection civile de l’année 2016 affiche quelque 2500 accidents de la circulation ayant causé 48 décès et plus de 2600 blessés, soit une baisse, comparativement à l’année 2015, où il a été enregistré 57 morts et plus de 3000 blessés. Selon la Protection civile, cette baisse est le fruit des campagnes de sensibilisation. N. H.