Nouvelles d’Oran

Bir El Djir : Un quartier sombre dans la précarité

Les résidants de l’îlot 9 de la coopérative immobilière haï Khemisti (Bir El Djir) vivent un calvaire au quotidien, que ce soit en été ou en hiver, en raison de la dégradation de leur cadre de vie, qui se traduit notamment par des routes impraticables. Malgré plusieurs démarches et correspondances adressées aux autorités et aux élus par la trentaine de résidants de cette coopérative depuis une décennie, ce site n’a pas encore bénéficié de travaux de revêtement des chaussées ou de pose d’avaloirs. En été, c’est le lot de poussière qui prévaut.

Sécurité sociale : La CNAS lance une nouvelle application

Après la télédéclaration et le télépaiement propres aux employeurs, les services de la Caisse nationale de sécurité sociale d’Oran (CNAS) optent cette fois pour les assurés sociaux. En effet, selon le responsable chargé du service informatique, la CNAS se penche du côté des assurés en lançant une nouvelle application dénommée «El hanna». Cette nouvelle offre de service que les assurés consulteront sur leur mobile leur permettra de connaître tout l’historique de leurs prestations médicales et le suivi de leur dossier. Dans un autre registre, ils pourront également renouveler la date de validité de leur carte Chifa sans se déplacer. Il suffit, souligne ce responsable, d’un simple clic pour actualiser cette carte magnétique. Pour cela, explique-t-il, les assurés doivent solliciter, auprès de leur agence un code qui leur permettra d’accéder au site de la CNAS.

Théâtre : L’association El Amel mise sur la formation

Le Petit Théâtre de l’association culturelle El Amel, sis à la maison des jeunes Mebarek El Mili, a abrité, dans l’après-midi de samedi dernier, une cérémonie de sortie de la 13e promotion des jeunes formés dans les métiers du théâtre, notamment le domaine de la pratique et la théorie ainsi que le montage des représentations. Cette promotion, dédiée au dramaturge Benarous Mohamed, selon le président de l’association, Mihoubi Mohamed, a concerné, depuis le mois de septembre dernier, un groupe de 25 jeunes venus d’Oran, Tlemcen et Mascara. En plus de la remise des diplômes, l’association a concocté durant cet après-midi un riche programme d’activités culturelles et artistiques en l’honneur des invités.

Cinémathèque : Riche programme pour les vacances

Pour marquer les vacances d’hiver, qui dureront jusqu’au 8 janvier prochain, un riche programme de longs métrages du cinéma universel «spécial enfants», à raison de deux séances par jour (14h et 16h30), a lieu en ce moment à la Cinémathèque. Au programme de cette première semaine de vacances, il sera projeté, du 24 au 31 décembre, 14 films d’animation. Des films allemands, hindous, américains, français et japonais. Citons, entre autres, Les aventures de Tintin, Tarzan, Les voyages de Gulliver, Le chien du Tibet, Harry Potter et la chambre des secrets, Astérix, le domaine des dieux et Argun, le prince guerrier.