Nouvelles d‘Oran

- 10 ans de réclusion pour homicide

Les deux frères Y. A. et Y. K., mis en cause dans une affaire — le premier pour homicide volontaire et le second pour complicité — ont comparu, hier, devant le tribunal criminel d’Oran, et cela après que le représentant du ministère public a requis la perpétuité contre eux. Le mis en cause Y. A. a été condamné à dix ans de réclusion après avoir bénéficié des circonstances atténuantes alors que Y.K. a été acquitté. Pour rappel, en décembre 2013, la victime, K. A., d’une agression, a décédé à l’hôpital d’Oran suite à ses blessures.

Ce drame a eu lieu au quartier Les Castors suite à une altercation ayant opposé le mis-en-cause Y. A. à la victime. En effet, la victime avait plus d’une fois méprisé le mis-en-cause, et le jour des faits, il l’avait agressé brutalement, lui causant plusieurs blessures, ce qui nécessita son évacuation vers le service des urgences. Se sentant brimé, le soir en rentrant chez lui vers 2h, en état d’ivresse, il se remémora ce «mépris» et de ce fait, il s’est saisi d’une bouteille vide avant de se diriger vers le domicile de K. A., lui demandant de venir le confronter.

Les parents de la victime tenteront d’empêcher leurs fils de sortir, mais il réussira à sauter par-dessus le mur et se retrouvera face à Y.A. Sans réfléchir ce dernier lui assénera plusieurs coups avec le tesson de bouteille qu’il avait en main. Tout le quartier fut alors ameuté. Y.K. qui était arrivé sur les lieux, ne pourra que constater le drame. Cité à la barre du tribunal criminel, Y. A. reconnaitra les faits en sanglotant, quant à Y. K., il niera toute complicité. La défense des mis en cause plaidera pour Y. A. les circonstances atténuantes et pour Y. K. la non-culpabilité.

- Un jeune découvert pendu

Une découverte macabre a été faite, hier matin, à Chteibo. En effet, un jeune homme de 20 ans a été retrouvé pendu au bout d’une corde dans sa maison à haï Chteibo 7, selon la protection civile. Sa dépouille a été déposée à la morgue de l’hôpital d’Oran. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet acte. Le même jour, le corps sans vie d’un homme de 50 ans a été découvert dans une maison à Es Sénia. Selon la protection civile, le cadavre ne présentait aucune trace de violence ou de décomposition. Il a été déposé à la morgue de l’hôpital d’Oran. Une enquête a été ouverte.

- Campagne de vaccination contre la rage

La rage est un réel problème de santé publique avec de grandes conséquences socioéconomiques. La vaccination à grande échelle des chiens constitue la meilleure méthode pour éliminer la rage humaine transmise par les chiens. A l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la rage, qui se célèbre le 28 septembre de chaque année, une campagne de vaccination des chiens et des animaux domestiques sera lancée mercredi à travers toutes les communes de la wilaya.

Mme Blidia, cadre de l’inspection vétérinaire de la wilaya d’Oran, a lancé ainsi un appel aux propriétaires de chiens de campagne et de compagnie pour se rapprocher des bureaux spécialisé ouverts à cette occasion au niveau des communes pour vacciner leurs animaux. Le but est aussi de préserver le cheptel de cette maladie. Près de 95% des cas humains de rage sont dus à des morsures de chien. Il suffirait de vacciner 70% de la population canine dans les zones où la rage est endémique pour ramener le nombre de cas humains aux alentours de zéro.

La vaccination systématique des chiens est désormais la méthode d’élimination de la rage la plus efficace au regard de son coût. Elle seule permet de briser réellement le cycle de transmission entre l’animal et l’homme. La vaccination se fait gratuitement et touchera toutes les communes de la wilaya d’Oran. Les services de l’inspection de vétérinaire insistent sur la nécessité de faire vacciner les animaux domestiques, en parallèle aux campagnes d’abattage de chiens errants.