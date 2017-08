Nouvelles d'Oran

Réagissez

2800 baigneurs secourus à Oran

Plus de 16 millions d’estivants ont été enregistrés depuis le début de la saison estivale au niveau des 33 plages autorisées à la baignade dans la wilaya d’Oran selon un premier bilan des services de la protection civile. Durant la même période, il a été enregistré 7053 interventions qui ont permis de sauver 2800 baigneurs d’une mort certaine. Les services de la protection civile ont transféré 468 personnes vers les structures hospitalières alors que 3674 ont reçu les soins sur place. Le bilan fait état également de trois décès, dont un survenu dans une zone non-autorisée à la baignade, un autre percuté par un jet ski alors que la troisième victime s’est noyée dans une plage autorisée à la baignade. Pour rappel, 260 saisonniers ont été affectés aux postes de surveillance durant cette saison estivale. Pas moins de 160 agents professionnels de la protection civile et une quarantaine de plongeurs sont venus renforcer ce dispositif de sécurité et de surveillance. Le dispositif a pour mission d’intervenir rapidement afin de sauver le maximum de vies humaines en apportant aide et secours aux personnes en difficulté avant leur évacuation vers les structures de santé. F.A

Es Sénia : La société de distribution s’explique sur les coupures d’électricité

Suite à la publication, le 22 août dernier, d’un article intitulé «Coupures récurrentes du courant électrique à Es Sénia», la société de distribution de l’électricité et du gaz qui s’excuse des désagréments causés auprès de sa clientèle, affirme que «ces interruptions sont intervenues suite à la vague de chaleur ayant conduit à un usage excessif d’électricité». «L’ensemble des nos effectifs ont été mobilisés jusqu’à la reprise de l’alimentation électrique dans les meilleurs délais. Les victimes des surtensions qui leur ont causé des dommages, ont le droit d’être indemnisés par les services de l’assurance», affirme ce fournisseur public d’électricité.

Un festival dédié au rire

En cette saison estivale, et ce jusqu’au 30 août prochain, chaque soir à partir de 21h, le site de la pêcherie d’Oran abrite dans une ambiance festive la deuxième édition du Festival du rire et de l’humour dédiée au comédien du TRO, feu Sirat Boumédiene. Organisée traditionnellement au niveau du restaurant spécialisé en poissons et fruits de mer «Mani», cette nouvelle édition draine chaque soirée un grand public où sur les lieux, quatre grands espaces sont aménagés pour l’accueil et le divertissement des personnes. Une pléiade de comédiens et humoristes dont Haroudi, Hamid, dont l’animation est assurée par Djallal, présente des spectacles culturels et des animations humoristiques au profit des familles et des enfants. Ces derniers disposent en plus d’aires de jeux. T.K.