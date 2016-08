Nouvelles d’Oran

Réagissez

Ouverture de 20 postes de doctorat en traduction

Au titre de l’année universitaire 2016/2017, l’Institut de traduction, sous l’égide du ministère de l’Enseignement supérieur, vient de lancer un concours d’accès au doctorat dans les spécialités de traduction. 20 postes de doctorat sont ouverts dans les spécialités de traduction et terminologie (4 postes), traduction et interprétariat (4), didactique de traduction (4 postes), traduction spécialisée (4) et traduction économique (4). La date de dépôt des dossiers est fixée du 4 septembre au 22 septembre alors que le concours se déroulera le 10 octobre à l’Institut de traduction. Z. S.



Les articles scolaires plus chers cette année

Selon le coordinateur de wilaya de L’UGCAA, Abed Mouad, les prix des articles scolaires ont connu cette rentrée une hausse de 15 à 30 %. «Plusieurs facteurs sont à l’origine de cette hausse, comme la dévalorisation du dinar, la faible production nationale qui ne présente que 30 % du marché des articles scolaires, la hausse de la demande», a-t-il signalé. 50 agents répartis en brigades d’inspection des fournitures scolaires viennent d’être mobilisées dans la wilaya d’Oran en prévision de la rentrée scolaire.

M. Mekadam, chef de service auprès de la direction du commerce, a annoncé que la campagne de contrôle sera lancée cette semaine. Le contrôle vise à garantir le respect des normes de qualité et de la conformité de ces produits, a-t-il précisé. Cette opération permettra notamment aux inspecteurs de s’enquérir du respect de la loi relative à la protection du consommateur et de la lutte contre la fraude en respectant l’étiquetage, la facturation et la qualité, précise la même source. N. H.



Découverte de deux cadavres

Selon la Protection civile, le cadavre d’un jeune homme B. M., 35 ans, a été découvert en bordure de la route d’El Kerma. Par ailleurs, la dépouille d’une femme, M. N., âgée de 62 ans a été découverte dans son domicile à Saint-Eugène. La dépouille était en état de décomposition avancée. S. M.