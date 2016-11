Nouvelles d’Oran

Réagissez

Sept personnes arrêtées pour prostitution

Un réseau de prostitution composé de 7 personnes a été démantelé, jeudi, par les services de la sûreté d’Oran en plein cœur de la ville. Parmi les mis en cause, trois femmes et le propriétaire d’un appartement transformé en lieu de débauche. Les personnes arrêtées seront présentées au tribunal pour prostitution et création de lieu de débauche.

Il y a quelques mois, un autre réseau composé de 5 individus, dont trois femmes, a été aussi démantelé au centre-ville. Les policiers ont récupéré des sommes d’argent dans le cadre de cette affaire. F. A.



Les chauffeurs de taxi en colère

La délocalisation des chauffeurs de taxi interwilayas de la station du 19 Juin vers le parc aménagé à la cité Djamel a suscité la colère de nombreux exploitants des lignes affiliés au syndicat SNTT. En effet, les concernés ont observé, jeudi, un mouvement de protestation pour dénoncer ce transfert qui n’arrange guère la corporation. Cette décision a été prise, selon eux, de manière unilatérale sans leur concertation. La corporation avait proposé, il y a quelques mois, un terrain situé dans la commune d’Es Sénia et une commission a été désignée pour inspecter le site mais en vain. Pour rappel, la wilaya avait validé la décision du transfert des taxis desservant les wilayas de Mascara, Sidi Bel Abbès, Aïn Témouchent et Tlemcen vers la cité Djamel et le transfert devait avoir lieu avant-hier. Ainsi, face au refus du syndicat SNTT, un autre site sera sans doute proposé pour répondre aux doléances de la corporation. F. A.



Deux personnes percutées par un bus universitaire

Deux employés de la société d’éclairage effectuant un travail d’urgence au niveau de la trémie de la cité Djamel ont été gravement blessés après avoir été percutés, mercredi vers 21h30, par un bus de transport des étudiants vide à cette heure-là. Le conducteur a pris la fuite en abandonnant le bus sur place. Les deux employés, un ingénieur et un ouvrier, gravement atteints, ont été évacués vers les urgences de l’EHU d’Oran. On apprendra que le conducteur du bus a été arrêté. S. M.



Un piéton fauché par une voiture à Cap Falcon

Un quadragénaire a été mortellement fauché, hier vers 4h, au niveau du virage de Cap Falcon (Aïn El Turck) par un chauffard qui a pris la fuite. La victime, qui ne portait aucune pièce d’identité, a été déposée à la morgue et la gendarmerie a ouvert une enquête. Z. S.

Une soixantaine de postes à pourvoir à l’USTO

L’université des sciences de la technologie Mohamed Boudiaf (USTO) a lancé un avis de recrutement. Une soixantaine de postes sont à pourvoir entre enseignants et autres spécialités de l’administration et de laboratoire. Dans ce cadre, 25 maîtres-assistants classe B seront recrutés. Le concours est ouvert aux titulaires du doctorat d’Etat ou du diplôme de docteur en science –ou, tout au moins, d’un diplôme reconnu équivalent (concours sur titre). Il est ouvert aussi aux titulaires du diplôme de magistère ou d’un diplôme reconnu équivalent dans les spécialités suivantes : informatique, mathématiques, éducation physique, éducation sportive, génie civil, hydraulique, génie mécanique, mines et métallurgie, physique, français, anglais, biologie chimie, génie des procédés, géologie, télécommunications, et géologie.

Cette université va aussi embaucher 5 techniciens et TS en informatique, 2 ingénieur d’Etat en informatique, 2 comptables administratifs, 5 attachés de bibliothèque universitaires de niveau 1, 6 assistants en bibliothéconomie, 4 techniciens de laboratoire universitaires et 3 intendants. Le dépôt des dossiers se fait à l’université ou par voie postale. Dernier délai : 29 novembre. Z. S.