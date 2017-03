Nouvelles d’Oran

Réagissez

La nouvelle aérogare livrée début 2018

La nouvelle aérogare d’Oran sera réceptionnée au courant du premier trimestre de l’année 2018, a indiqué le wali d’Oran, M. Abdelghani Zaâlane. Cette nouvelle infrastructure a été conçue conformément aux normes internationales et permettra de hisser Oran à un standard international en application des différentes réglementations en vigueur en matière de sûreté, de sécurité et d’environnement. A l’horizon 2025, l’aéroport d’Oran aura une capacité de 3, 4 millions de passagers par an.

Cette extension en voie de réalisation permettra d’ajouter deux autres modules qui offriront la possibilité d’atteindre à l’avenir les 6 millions de passagers/an. Pour le renforcement de la sécurité de cet aéroport, les responsables de l’EGSA ont prévu l’édification d’une ceinture d’une longueur de 11 km, dotée de moyens d’éclairage performants dont l’énergie est produite par les panneaux solaires installés tout au long de ce sillage. Concernant l’ancienne aérogare, plusieurs opérations de modernisation y seront concrétisées afin d’offrir aux usagers des vols domestiques un cadre agréable et des services de qualité. F. A.

Misserghin : Un homme découvert mort dans son appartement

Avant-hier, un homme âgé de 39 ans a été découvert sans vie dans son appartement, sis à haï Benrabah à Misserghin. Le corps de la malheureuse victime dont l’origine de la mort était inconnue, a été transféré à la morgue de l’établissement hospitalo-universitaire du 1er Novembre par les éléments de la protection civile intervenus sur les lieux. Hadj Sahraoui

Port d’Arzew : Un bras humain repêché

Avant hier, un membre humain, plus exactement un avant-bras, a été découvert flottant sur l’eau au port d’Arzew. Dans un état de décomposition très avancé, il a été repêché par les éléments de la protection civile et transféré à la morgue d’El Mohgoun. L’enquête déterminera les circonstances de cette découverte macabre. H. S.