Nouvelles d’Oran

Réagissez

Premier congrès sur le cancer bronchique

Un an après sa création, la Société algérienne de chirurgie thoracique a organisé, samedi, son premier congrès national à l’EHU, avec pour thème principal «Le traitement du cancer bronchique». Selon le professeur Lacheheb, «ce congrès tombe à point nommé, pour permettre aux différents intervenants dans la spécialité médicale et chirurgicale d’échanger les connaissances et de s’organiser autour de la lutte contre le cancer bronchique». D’après ce chef de service de chirurgie thoracique à l’EHU 1er Novembre, «la lutte contre ce type de cancer commence d’abord par la sensibilisation contre le tabagisme et notamment le diagnostic précoce». De ce fait, les praticiens préconisent plus de sensibilisation, que ce soit entre les médecins généralistes et spécialistes, ou bien à l’adresse de la population. Par ailleurs, la Société algérienne de chirurgie thoracique a pour objectif de vulgariser les connaissances et fédérer les compétences. R. B.



Un Salon dédié au tourisme et aux transports

La 8e édition du Salon du tourisme, des voyages et de l’équipement hôtelier a été inaugurée jeudi. Le Salon, qui a vu la participation de 180 exposants, a été l’occasion pour les agences de voyages et de tourisme de marquer leur forte présence avec 56 agences, comparativement à l’édition précédente, qui a vu la participation de seulement 23 agences, comme l’a affirmé Mme Daoudi, responsable chargée de l’organisation. H. S.



Des équipements pour améliorer la collecte des déchets

Les habitants du quartier Maraval ont dénoncé, hier, les perturbations dans la collecte des ordures ménagères, une situation qu’ils endurent depuis une quinzaine de jours et qui n’a pas été sans conséquences sur l’environnement.

Des bacs débordant de déchets et des sacs éventrés jonchent le sol, un état de fait qui envenime le quotidien des habitants. Les riverains ont découvert dans un premier temps que le nombre de bacs déposés devant leur cité a diminué, autrement dit, il ne reste qu’un bac devant deux blocs au lieu de deux. Ceci est dû au vol. Ce déficit doit être pris en considération, selon les concernés.

Une source de l’Epic Oran Propreté a expliqué que des pannes d’engins, dont certains sont en cours de réparation, sont à l’origine de ces perturbations dans plusieurs quartiers d’Oran. Pour améliorer et renforcer davantage la collecte des ordures, l’entreprise va se doter de 20 camions à benne tasseuse pour multiplier les rotations. Ces engins seront opérationnels dans un délai qui ne dépassera pas les 20 jours, apprend-on. L’entreprise couvre 52 quartiers et ne dispose que de 15 camions pour une collecte journalière de 240 tonnes d’ordures ménagères. F. A.