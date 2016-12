Nouvelles d’Oran

Réagissez

Des chauffe-eau solaires pour 15 écoles

Des chauffe-eau fonctionnant à l’énergie solaire ont été offerts à une quinzaine d’établissements scolaires par l’association oranaise «Phénicia» qui active pour la protection de l’environnement marin et du littoral oranais. Selon le président de l’association, l’opération qui a concerné «les clubs bleus» a connu un grand succès et un engouement auprès des élèves des établissements concernés.

Lors de la journée pédagogique organisée sous l’égide de la direction de l’Education, mardi, au siège de «Phénicia», au niveau de la pêcherie, au profit des représentants des clubs qui ont bénéficié, depuis novembre dernier, de ces équipements utilisant l’énergie propre. L’ordre du jour de cette journée d’études a porté sur la lecture du bilan des activités de l’année 2016 des clubs chargés de la protection de l’environnement, l’examen de l’avant-projet du programme d’action pour l’exercice 2017 ainsi que la proposition pour des journées de formation au profit des représentants et journalistes. A cet effet, un appel a été lancé par les participants aux autorités locales afin d’élargir cette opération de solidarité par l’installation d’autres chauffe-eau dans les établissements scolaires.

Au cours de la réunion, il a été décidé d’inviter périodiquement des groupes d’élèves de ces clubs pour des sorties d’information et de sensibilisation sur les sites forestiers, zones humides et littoral oranais ainsi que les moyens matériels et humains mis en œuvre par la direction de l’Education, le mouvement associatif et le R20. T. K.



4ème édition du Salon de l’artisanat

La 4ème édition du Salon national de l’artisanat et des métiers a débuté hier, et devra durer jusqu’au 1er janvier prochain. Elle a lieu au niveau de la Maison de l’artisanat à hai Es Sabah.

Selon la direction et la Chambre de l’artisanat et des métiers de la wilaya, quelque 70 artisans représentant les 48 wilayas ont pris part à cette manifestation. Des expositions de produits relevant de l’artisanat ainsi qu’à des rencontres et débats entre les participants pour des opportunités et des échanges dans ce domaine sont au programme. T. K.



Un marché de proximité non encore ouvert à Aïn El Turck

Bien que fin prêt depuis l’été dernier et les décisions d’attribution remises à leur destinataires, le nouveau marché des fruits et légumes de hai En Nakhil, comptant plus de 150 box, est toujours fermé. L’impatience gagne les bénéficiaires mais aussi les citoyens d’Aïn El Turck qui pataugent dans la boue dans l’ancien marché communal.

En effet, celui-ci étant devenu exigu, il est tout simplement impraticable, notamment en cette période hivernale.

Les altercations entre commerçants et citoyens sont quasi quotidiennes en raison de cette promiscuité qui a fini par devenir agaçante. Même les vendeurs entre eux ne manquent pas de se disputer les quelques centimètres carrés pour exposer leurs marchandises. Quant aux services communaux, il leur est tout simplement impossible de se faufiler dans les dédales de ce marché pour recouvrer les baux du jour. La question est de savoir quand les responsables locaux se décideront à rendre fonctionnel ce nouveau marché mieux adapté.