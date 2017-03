Nouvelles d’Oran

Réagissez

6e forum économique hispano-algérien

Alejandro Polanco, ambassadeur d’Espagne à Oran, et le wali d’Oran ont pris part à l’inauguration du 6e Forum économique hispano-algérien à l’hôtel Royal Oran.

Cette rencontre, qui vise à renforcer la coopération bilatérale, a été consacrée, cette année, au développement de l’agriculture et de l’industrie alimentaire, avec pour objectif le transfert de savoir-faire. Des ateliers de travail ont sanctionné ce forum auquel ont pris part 20 entreprises espagnoles et leurs homologues algériennes. A noter que ce forum a été organisé par Casa Méditerranéo, en collaboration avec le consulat d’Espagne à Oran, la wilaya d’Oran et l’Office économique et commercial de l’ambassade d’Espagne à Alger.

F. A.





3 ans de prison pour viol d’une mineure

Le dénommé B.M., accusé dans une affaire de viol d’une mineure, a été condamné par le tribunal criminel de la cour d’Oran, à trois ans de prison ferme.

C’est suite à une plainte déposée par la victime qu’une enquête a été ouverte et le prévenu arrêté. Confronté aux accusations portées contre lui par la victime, il ne les niera pas, mais expliquera que jamais il n’a forcé la jeune fille à aller contre sa volonté. Devant le tribunal, l’accusé, la vingtaine passée, n’a pas nié les faits.

Il a déclaré qu'il a fait connaissance avec la victime sur Facebook avant de la rencontrer et de passer à l'acte. «Toutefois, je ne l'ai jamais forcée», s'est-il défendu. Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public a requis la peine maximale prévue par la loi. La défense plaidera les circonstances atténuantes. S. M.



Cambriolage de la résidence d’Ahmed Wahby: 5 personnes arrêtées

Les auteurs du cambriolage perpétré, il y a deux mois, au domicile du chantre de la musique oranaise, le défunt Ahmed Wahby, sis à Paradis-Plage, ont été arrêtés en fin de week-end dernier par les éléments de la PJ de la sûreté de daïra de Aïn El Turck. Au nombre de cinq, quatre mineurs et un adulte, ces derniers ont été identifiés comme étant les principaux auteurs du vol d’effets personnels dont des notes et des enregistrements inédits du défunt chanteur, ainsi que d’un lot d’appareils électroménagers. Lors de leur interrogatoire, les 5 complices ont avoué leur forfait. D’aveu en aveu, et après des interrogatoires poussés, il s’avère que ce groupe, qui a à son actif pas moins de 12 autres cambriolages, serait l’auteur du cambriolage exécuté, 20 jours auparavant, dans une école primaire du même quartier et portant le nom d’Ahmed Wahby.

Un ordinateur et quelques objets informatiques ont été volés dans cet établissement. Le butin des deux derniers cambriolages sont irrécupérables, et ce, pour avoir été écoulés au marché populaire de Mdina Jdida, nous dit-on. K. B.



Algérie Télécom déploie la 4G dans les villages

Quatre nouvelles stations 4G LTE (Long Term Evolution) ont été installées, la semaine passée, par Algérie Télécom.

Selon un communiqué de la direction AT d’Oran, les nouvelles stations de la 4G ont été mises en service à Es Sénia, El Gotni dans la commune de Boufatis, Menadsia et Djefafla, dans la commune de Marsat El Hadjadj. La capacité d’accueil de chaque station est estimée à 600 abonnés. L’opération de lancement de la 4G LTE a commencé à Oran en mai 2014. A Oran, AT compte 200 000 clients en téléphonie fixe, 100 000 en ADSL (internet fixe) et 43 000 en téléphonie 4G (sans fil en mode fixe LTE). N. H.