Nouvelles d’Oran

Boufatis : La liste des bénéficiaires des 300 logements sociaux en cours d’étude

La commune de Boufatis, relevant de la daïra de Oued Tlélat, a bénéficié d’un quota de 300 logements sociaux dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire, a indiqué, hier, le maire de cette localité. Les travaux sont déjà lancés et enregistrent un taux d’avancement de 80%. La liste des bénéficiaires sera établie conformément aux critères d’attribution par la commission composée des services de la daïra et de l’APC. Outre le programme social, la commune a également bénéficié de 100 logements ruraux groupés et la liste des bénéficiaires a été déjà établie. En 2013, 108 bénéficiaires ont été relogés à Boufatis. La daïra de Oued Tlelat, signalons-le, a déjà accueilli plus de 1000 familles venues de différents quartiers d’Oran, notamment El Hamri, Medioni, Douar Cheklaoua, Derb, dans le cadre du relogement des familles habitant le vieux bâti entamé depuis le début de 2015. Au niveau de la wilaya d’Oran, près de 18 000 logements sociaux, en cours de réalisation, seront réceptionnés cette année. F. A.



Route du port : Un trentenaire fait une chute mortelle

Un homme âgé de 33 ans a fait une chute de 30 mètres, avant-hier, sur la route du port, en contrebas du jardin Ibn Badis (ex- jardin de l’Etang). Le malheureux a succombé à ses blessures et les éléments de la Protection civile, dépêchés sur les lieux, n’ont pu que constater le décès et transféré le corps à la morgue du CHU Dr Benzerdjeb d’Oran. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce drame. H. S.

Culture : Le jazz à l’honneur

Deux concerts de jazz sont programmés à Oran les 24 et 29 novembre courant. Le premier aura lieu à la salle El Maghreb (ex- Régent), à 18h, et sera animé par la troupe «Jazz Band Music», notamment Sonia Gelez, qui sera accompagnée par Sami Felle au piano, Ahmed Benameur au saxophone et Sofiane Zad au bag.

Pour le second concert, la troupe «Kora Jazz», qui se trouve en tournée en Algérie, se produira pour la première fois à Oran le mardi à 18h au Méridien.

La troupe est composée d’un trio de musiciens originaires du Cap Vert, du Sénégal et de Cuba. T. K.