Nouvelles d’Oran

Un gendarme écope de 8 ans de prison pour trafic de psychotropes



Mis en délibéré depuis la semaine derrière, l’affaire de trafic de psychotropes, où un gendarme a été mis en cause, a connu son épilogue. Ce mis en cause et ses deux complices ont été condamnés par le pôle judicaire d’Oran à 8 ans de prison ferme. Rappelons que le jour du procès, le procureur avait requis 16 ans de prison ferme. Les faits remontent à l’année 2015, lorsqu’une voiture de marque Ibiza est arrêtée à un barrage douanier pour un contrôle au niveau de l’autoroute Est-Ouest. Le chauffeur, B.R., étant un gendarme, tentera d’amadouer les douaniers en déclinant sa profession afin qu’il puisse passer sans contrôle.

Ces derniers, impassibles, passeront le véhicule au peigne fin, mais rien d’anormal n’a été décelé. Ils procéderont alors à la fouille au corps et cela se soldera par la saisie de 600 comprimés de psychotropes de marque extasie «bleu» 300, qui étaient dissimulés au niveau des sous-vêtements du gendarme et chez le passager K.M. Entendus, ces deux mis en cause se confondront en contradictions, reconnaissant les faits suite au flagrant délit. Mais le gendarme les réfutera en instruction. Suite à l’enquête, un troisième mis en cause a été arrêté. L’enquête déterminera que ce gendarme a rejoint ce corps depuis 2009. A la barre, les mis en cause se sont confondus en contradictions. S. Moncef



Corniche oranaise : L’ETO renforce ses dessertes



Afin de répondre aux doléances de la population, l’Entreprise des transports urbains de la wilaya d’Oran (ETO) a renforcé ses dessertes à destination de la corniche oranaise, a indiqué son responsable. En effet, dix autobus sont entrés en exploitation depuis le début du mois de juillet pour relier Oran aux Andalouses en passant par Mers El Kébir et plusieurs communes balnéaires.

Ces bus prennent le départ à 10h à partir du complexe sportif des PTT, situé à El Hamri, pour rallier les localités balnéaires, à des prix accessibles, souligne-t-on. Les horaires ont été fixés de 10h à 21h, ajoute-t-on. En plus des 22 lignes mises en service, l’entreprise compte ouvrir 2 autres lignes. Hier, 2 autobus ont été mis à la disposition de l’APC d’Es Sénia pour permettre aux familles démunies de profiter d’un cadre agréable à la mer. Pour rappel, 3 nouvelles liaisons, G1, G2 et G3 sont entrées en exploitation, ces derniers mois, pour relier la gare routière El Bahia au reste de la ville. Le premier bus reliera la gare au lycée Lotfi, le G2 assure la liaison avec Mdina Jdida, en transitant par la station des taxis inter-wilayas de la cité Djamel, alors que le G3 relie la partie ouest de la ville. La direction de l’entreprise a déjà mis en service de nouvelles lignes, à l’exemple des lignes 53, 16 et 6. F. A.



Gdyel : Les travaux d’aménagement réceptionnés en septembre



Les travaux d’aménagement du nouveau pôle urbain de Gdyel seront réceptionnés en septembre prochain. Selon le maire de Gdyel, on saura qu’il s’agit de la 2e tranche d’un projet de grande envergure pour lequel un montant global de 7 milliards de cts a été débloqué. Cette 2e tranche est évaluée, selon le responsable, à 4 milliards de cts et porte sur la viabilisation du site. Ce projet vise à améliorer le cadre de vie des habitants qui ont été relogés tout récemment à la cité des 1050 Logements. Il s’agit, entre autres, de la réalisation de la voirie, d’espaces de convergence et d’aires de jeux ainsi que des groupes scolaires afin de répondre aux doléances des familles. F. A.