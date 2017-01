Nouvelles d’Oran

Réagissez

Détournement de deniers publics : La police a enregistré 2 366 affaires en 2016

Une quantité de 20, 2 tonnes de kif traité, plus de 2 kg de cocaïne, 1, 93 kg de marijuana et 10 0725 comprimés de psychotropes ont été saisis à travers les 12 wilayas de l’Ouest a-t-on appris, hier, lors d’une conférence de presse animée au siège de l’unité de maintien de l’ordre de Dar El Beida, par le contrôleur Si Mohand Mohamed, premier responsable régional de l’inspection. La lutte contre le crime organisé a permis de démanteler plusieurs réseaux spécialisés dans le trafic de drogue et quelque 28 908 affaires d’atteinte aux personnes et aux biens ont été enregistrées, dont 22 298 ont été traitées.

Les policiers ont arrêté 26 922 Algériens et 85 étrangers pour crimes et délits. Parmi les nouvelles structures, cinq projets sont prévus à Oran, une dizaine à Tlemcen et cinq sûretés urbaines à Aïn Témouchent. Dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité, le service a résolu 117 affaires et arrêté 129 individus. En matière de crimes économiques et financiers, l’inspection a enregistré 2366 affaires portant sur la conclusion de marchés contraires à la loi et détournement de deniers publics. Pas moins de 672 individus ont été écroués. Par ailleurs, le numéro vert (104), spécial enlèvement ou disparition, fait état de 150 cas de disparition résolus par les policiers, trois cas d’enlèvement, dont une affaire solutionnée à Tissemsilt, et deux autres à Témouchent. Le bilan des accidents de la route indiquent une baisse, avec 168 décès et 3783 blessés. F. A.

Sécurité sociale : La CNAS sévira contre les arrêts de travail abusifs

La CNAS organise du 22 au 26 janvier des journées d’information pour expliquer sa stratégie pour la rationalisation de ses dépenses. Selon le directeur régional adjoint, «pour limiter les arrêts de travail de complaisance, après avoir sensibilisé le corps médical et le conseil de l’Ordre des médecins, la CNAS va sévir et prendre des mesures contre tous les contrevenants». En 2015, tous secteurs confondus, la direction régionale de la CNAS a comptabilisé plus de 32 900 certificats de maladie, soit 469 639 jours d’arrêts de travail déposés par 4361salariés. Tegguer Kaddour

El Mohgoun : Découverte de deux cadavres en décomposition

Deux cadavres ont été découverts, avant-hier à 23h30, à El Mohgoun, commune d’Arzew. Selon la protection civile d’Oran, ils étaient dans un état de décomposition très avancé. Il s’agit d’un homme de 46 ans, répondant aux initiales L.D., et d’une femme de 43 ans, ayant pour initiales L.Dj. qui demeuraient au deuxième étage d’un immeuble de type R+3 à la cité 200 Logements. Les deux dépouilles ont été déposées à la morgue de l’hôpital d’El Mohgoun. Les éléments de la gendarmerie de la brigade locale ont ouvert une enquête. Zekri S.