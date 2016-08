Nouvelles d’Oran

Réagissez

Une voiture volée récupérée en 15 minutes à Bir El Djir

Les éléments des 21e et 24e sûretés urbaines ont, en un temps record, récupéré une voiture de type 208 qui venait d’être volée à Bir El Djir, et arrêté les deux auteurs de ce vol. Selon les faits, le principal auteur dans cette affaire, la quarantaine, surveillait les voitures neuves qui étaient garées par leurs propriétaires alors que le moteur restait en marche. Se trouvant à bord d’un véhicule de type Clio campus, les auteurs de ces agissements opéraient rapidement, alors que le chauffeur restait à bord de la voiture, le second récupérait la voiture convoitée et démarrait à toute vitesse.

Ayant constaté le vol, la victime a alerté les policiers. Les deux mis en cause ont été présentés au tribunal d’Oran. S. M.



Des armes blanches et des munitions saisies à Hassi Bounif

Six membres d’un réseau spécialisé dans les agressions à l’arme blanche et la destruction des biens d’autrui viennent d’être neutralisés par les éléments de la police de Hassi Bounif, appuyés par ceux de la B.R.I. Selon les faits, les malfaiteurs avaient attaqué une boucherie, où ils ont volé une panoplie d’armes blanches qu’ils ont utilisées pour s’attaquer aux membres d’une autre bande avec qui une dispute avait déjà éclaté. Alertés, les éléments sécuritaires arriveront à les arrêter.

Parmi ces six personnes, on compte deux frères et un mineur. De même que seront saisies 38 armes blanches, entre couteaux, sabres et autres objets contendants ainsi que six cartouches, trois s’adaptant au fusil de chasse et les trois autres à une arme automatique, et 8 cocktails Molotov. Une instruction judiciaire a été ouverte en ce sens. S. M.



Saisie de pulvérin à El kerma

Les éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi une quantité de pulvérin et appréhendé deux personnes, en fin de semaine, dans la commune d’El Kerma. C’est lors d’un barrage dressé sur la RN04 reliant Oran à Oued-Tlelat que les gendarmes de l’escadron de sécurité routière d’Oran ont interpellé ces deux personnes circulant à bord de deux camions de marque JAC et Hyundai, en possession de 370 grammes de pulvérin. Une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie d’El Kerma. Le pulvérin est une poudre employée pour la confection de feux d’artifices. Z. S.



Un mort et trois blessés dans trois accidents

Le dénommé S.K. âgé de 29 ans a trouvé la mort dans un accident de la circulation. Ce dernier qui se trouvait à bord d’une voiture de type Polo a dérapé et sa voiture s’est renversée à proximité du virage de cap Falcon sur la RN84. Par ailleurs deux accidents de la circulation ont également fait trois blessés. S. M.