Nouvelles d’Oran

Les opérateurs économiques s’organisent

Les bureaux de wilaya d’Oran, Tlemcen et Mostaganem relevant de l’Union nationale algérienne des entrepreneurs industriels, des producteurs et transformateurs des matériaux de construction (UNAEIPT) ont été installés, lundi, par leur président, Ali Guerfa, qui était entouré de son staff dirigeant et du président régional de l’union, Rachid Bakchi. «Ce déploiement de l’union à travers l’ouest du pays, a-t-il souligné, s’inscrit dans le cadre de son plan d’action afin de booster l’économie et surtout l’investissement privé, conformément aux orientations du gouvernement, pour être à l’écoute des doléances des opérateurs économiques». A cet effet, un comité de suivi de l’investissement a été mis en place par le bureau national de l’Union, lors de la Tripartite tenue à Annaba, avec pour mission de fluidifier et rationnaliser la prise de décision, afin de lever les contraintes au profit de l’investissement privé.

L’UNAEIPT, qui a été agréée en 2015, est représentée actuellement dans 25 wilayas.

Cette tournée est organisée par les membres du bureau national, en prévision du déplacement, cette semaine, d’une délégation vers la Mauritanie pour des opportunités de partenariat et d’affaires, ainsi que la préparation des prochaines assises de l’UNAEIPT. T. K.



Trois personnes arrêtées pour apologie au terrorisme à Aïn Turck

De sources policières, 3 personnes, résidant dans la commune de Aïn Turck, ont été arrêtées, avant-hier dans la soirée, pour apologie au terrorisme. Toujours selon nos sources, les 3 individus, versés dans différentes activités commerciales, dont un gérant d’une salle de sport, faisaient l’objet d’une étroite surveillance depuis plusieurs mois.

Les deux complices, commerçants de leur état, activaient au niveau du quartier de Bouisseville, où ils avaient établi leur QG. L’interpellation a été conduite de nuit lors d’une action synchronisée, qui a permis l’arrestation des mis en cause au même moment. Ces derniers, âgés entre 25 et 45 ans, ont été présentés devant le magistrat instructeur pour répondre du chef d’accusation d’«apologie au terrorisme» et ont été placés en détention provisoire. K. B.



Accusé dans une affaire de trafic d’armes et de munitions : Le mis en cause acquitté

Cité dans l’affaire d’»association de malfaiteurs», «trafic d’armes et de munitions», le dénommé L.M. jugé, hier, par le tribunal criminel d’Oran, a été acquitté après que le représentant du ministère public a requis 3 ans de prison. L’affaire remonte au mois de février 2011 : des informations parvenues aux éléments sécuritaires font état d’un important réseau de trafic d’armes. Une infiltration de ce réseau est alors mise au point et se soldera par la récupération d’une importante quantité de munitions de différents calibres, dont 900 balles de pistolet, des pistolets, 50 cartouches de fusil de chasse, 155 cartouches vides, une paire de menottes, 1,3 g de poudre noire, une tenue militaire étrangère, 3 fusils à pompe, 2 carabines US automatiques. Suite aux investigations, les gendarmes ont démantelé un atelier de fabrication d’armes à Lahlef.

Par ailleurs, 2 individus sont arrêtés aux Sablettes, à Mostaganem, en possession de 3 pistolets automatiques. Il convient de préciser que dans le lot de fusils saisis figurent deux fusils de chasse volés en 1994 dans les wilayas de Tissemsilt et Skikda et utilisés dans des actes terroristes. Tout comme seront saisis plusieurs véhicules et 18 téléphones mobiles. Par ailleurs, dans cette même affaire, sur les 13 individus arrêtés, 3 étaient recherchés pour soutien logistique à des groupes terroristes. Cité à la barre, le dénommé L.M. niera d’un bloc les accusations retenues contre lui. Rappelons qu’il avait bénéficié d’un non-lieu suite à l’instruction dans cette affaire et il a comparu après appel du parquet. Sa défense a plaidé la non-culpabilité. S.M,