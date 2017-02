Nouvelles d'Oran

Réagissez

- Affaire Coca-Cola : 5 prévenus condamnés à 2 ans de prison

Après trois semaines de délibérations, le verdict est tombé dans l’affaire Coca-Cola. Les cinq mis en cause ont été condamnés à 2 ans de prison ferme et 200 000 DA d’amende. Ces derniers, de même que d’autres mis en cause, étaient poursuivis pour «faux et usage de faux sur des documents commerciaux», «utilisation de registre d’une autre personne», «transaction illégale» et «escroquerie».

Le jour du procès qui s’est tenu la fin du mois de janvier, le procureur avait requis contre eux des peines de 1,2, et 4 ans de prison ferme, cette dernière peine avait été requise contre les deux cadres de SBOA. Il s’agit d’une affaire d’escroquerie, où le fisc réclame plus de 100 milliards de centimes.

L’une des victimes, Z. M. A., affirme qu’elle a mené sa propre enquête après s’être rendu compte que cette boisson est vendue à prix cassés sur le marché. Il arrivera à déterminer que les mis en cause ont utilisé des registres du commerce avec des prête-noms pour détourner la marchandise et empocher les bénéfices. Une pratique qui pénalisera les victimes et les impôts avec la complicité de certains salariés de cette société internationale.

- 700 logements à Boutlélis : 1400 recours introduits

Quelque 1400 demandes de recours ont été introduites auprès de la commission chargée d’étudier les dossiers des demandeurs de logements sociaux dans la commune de Boutlélis. Ceci intervient à la suite de l’affichage, jeudi dernier, de la liste des 700 bénéficiaires de logements sociaux, qui a suscité le mécontentement de nombreux habitants qui l’ont contestée.

«Cette liste a été établie en toute transparence et tous les noms retenus remplissent les conditions exigées pour l’obtention d’un logement social», a fait savoir le maire de Boutlélis. Sur les 700 logements sociaux, 300 unités sont prêtes et seule la wilaya pourra déterminer la procédure d’attribution. Le reste du programme est en cours de réalisation. La commune de Boutlélis a déjà bénéficié d’un quota de 128 logements de type promotionnel aidé qui a été distribué il y a un mois, indique-t-on.

- Sept véhicules volés récupérés

Sept véhicules volés à travers plusieurs régions du pays ont été récupérés par les services de la sûreté d’Oran. Il s’agit d’un réseau composé de sept individus qui activait à l’Ouest et même dans d’autres wilayas. Les véhicules étaient volés ensuite maquillés pour être revendus, a noté le responsable de la communication. Un des véhicules a été volé dans la wilaya de Constantine et a été récupéré à Oran. Les auteurs impliqués dans cette affaire de vol et d’usage de faux ont été placés sous mandat de dépôt.

Rappelons que deux individus âgés de 32 et 40 ans ont été arrêtés en début de semaine par les policiers d’El Barki, après plusieurs jours d’investigations, en possession de faux permis de conduire, des équipements pour falsifier les plaques d’immatriculation et autres pour ouvrir à distance les véhicules.

- Plus de trois quintaux de kif traité saisis

Les services de la sûreté de wilaya d’Oran sont parvenus à mettre la main sur une quantité de plus de 3 quintaux de kif traité et l’arrestation de 3 individus, dont le fils d’un ancien baron appelé Zandjabil, a indiqué le chargé de la communication, lors d’un point de presse au siège de la sûreté d’Oran. Cette saisie a été opérée au niveau du 4e boulevard périphérique, à hauteur de la commune d’Es Sénia, après une course-poursuite engagée par les policiers.

Ceux-ci ont pu maîtriser un véhicule à bord duquel se trouvaient le kif et un montant de 130 millions de centimes. Un camion et un véhicule ont été récupérés à l’issue de cette opération. Le produit prohibé est évalué à 2,5 milliards de centimes. Selon le chef de la sûreté, on saura qu’il s’agit du même réseau qui acheminait le kif traité depuis les régions frontalières Ouest jusqu’en Libye, le Moyen-Orient, ensuite l’Europe, où il est commercialisé.

D’autre part, un dealer et deux autres complices, âgés entre 26 et 35 ans, ont été arrêtés par les mêmes services pour détention et commercialisation de cocaïne. Les enquêteurs ont saisi une quantité de 60 g de cocaïne dans un appartement situé à Akid Lotfi. Pour rappel, les services de la sûreté d’Oran ont saisi, en 2016, 24 quintaux de kif traité, 2 kg de cocaïne, 1,5 kg de marijuana et 29 000 comprimés psychotropes et 3 quintaux de kif en début d’année.

- Un logement de fonction occupé illégalement

Le surveillant général d’un CEM attend toujours la récupération de son logement de fonction qui lui a été affecté depuis 2014, conformément à une décision de la direction de l’éducation. Mais, selon ce cadre, la décision n’a pu être appliquée. Ce logement demeure occupé par une tierce personne, qui refuse de quitter les lieux.

L’indu occupant, qui a été interpellé plusieurs fois par la justice, refuse à ce jour de restituer l’appartement en question. Dans une correspondance adressée au directeur de l’éducation pour trancher dans cette affaire, le surveillant général explique que sa situation sociale est perturbée et que sa famille et ses trois enfants en âge de scolarité, sont hébergés chez des parents.