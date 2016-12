Nouvelles d’Oran

Réagissez

Un homme fauché par un train à El Kerma

Un homme, âgé d’environ 55 ans, a été mortellement fauché par un train, hier matin vers 4h41, au niveau de la localité d’El Kerma. Selon un communiqué de la protection civile, la victime dont l’identité n’a pu être établie faute de papiers d’identité, est morte sur le coup des suites des graves blessures subies à la suite du choc. La victime a été percutée par le train Béchar-Oran. La dépouille a été déposée à la morgue de l’hôpital 1er Novembre et une enquête a été ouverte. Z. S.



32 marchés informels éradiqués en un an

Trente deux marchés informels ont été éradiqués sur les 65 recensés par la direction du Commerce, a-t-on appris, hier, en marge de la rencontre sur l’impact du commerce informel sur l’économie et sur la concurrence organisée à la Chambre de commerce et d’industrie. Cette journée, animée par des spécialistes du secteur du commerce et des douanes, a été une occasion pour rappeler les conséquences néfastes de cette économie souterraine et les mesures prises par le gouvernement. Ainsi, sur les 6088 intervenants, 4000 ont été réinsérés dans le circuit légal de l’activité, selon un bilan de la direction du Commerce. «Plusieurs actions ont été engagées, dont celles liées à la réalisation de marchés de proximité pour résorber le chômage et créer une activité concurrentielle», a noté le responsable du Commerce.

Toutefois, les choses pourraient se compliquer davantage maintenant que les autorités ont décidé de transformer les marchés inexploités en salles omnisports ou en d’autres activités. D’autre part, l’Etat a opté pour la réalisation des grandes surfaces afin de lutter contre le squat des espaces publics. Le professeur Chouam a précisé pour sa part que l’informel cible deux secteurs que sont la prestation de service et le commerce. «L’opération de recensement se poursuit encore, avec la contribution des collectivités locales, à l’effet d’établir les listes des personnes disposées à activer dans le respect de la réglementation en vigueur», a-t-il signalé. F. A.



L’auteur du crime d’El Ançor condamné à la peine capitale

Le tribunal criminel de la cour d’Oran a condamné, hier, le mis en cause A.F. à la peine capitale pour homicide volontaire, alors que deux autres mis en cause, I.A. et H.S., cités dans cette affaire, et devant répondre du grief de non-dénonciation de crime et recel, ont écopé des peines de 1 et 3 ans de prison ferme. Les faits ont eu lieu à la localité de Sidi Hamadi à El Ançor, le 9 décembre 2014. Les gendarmes ont découvert la dépouille du dénommé Z.M. au niveau d’un poulailler portant les traces d’un étranglement avec un cache-nez et un enfoncement crânien. La victime a été frappée avec une bouteille de gaz à la tête.

Une enquête a été ouverte et, deux semaines après les faits, le premier suspect A.F. a été arrêté. Confronté aux faits, il les reconnaîtra et c’est suite à ses déclarations que les deux autres suspects ont été interpellés, dont son cousin I.A. Toujours, selon l’enquête, il a été déterminé que suite à ce crime, un vol a été perpétré et 60 poulets ainsi que 2 bouteilles de gaz butane et 3 sacs d’aliment pour volailles ont été volés. Présentés par devant le magistrat instructeur, A.F. et H.S. ont été écroués alors que I.A. est sous contrôle judicaire. Cités à la barre, A.F. reconnaîtra son acte mais réfutera la préméditation, expliquant que c’est la victime qui lui aurait demandé de passer le voir, et là, le drame s’est produit suite à une altercation. Quant aux deux autres, ils nieront les faits.