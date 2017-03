Nouvelles d’Oran

Réagissez

Le siège de l’Office du tourisme en chantier de réhabilitation

«Après la publication par El Watan d’un article sur la situation déplorable du siège de l’Office du tourisme d’Oran, sis 3 rue Mohammed Khemisti, des travaux de réaménagement ont débuté hier», a indiqué Abdelkader Medjadji, président de cet organisme. Des travaux estimés à 1,5 milliard de centimes. «C’est le wali qui a ordonné l’entame des travaux à notre grand soulagement après plus de 13 ans de fermeture», précise notre interlocuteur qui souligne l’importance de l’ouverture de ce siège d’autant plus qu’Oran abritera, en 2021, les Jeux méditerranéens. H. S.



Inauguration demain du musée des arts modernes

Le Musée des arts modernes d’Oran (MAMO) ouvrira ses portes demain, avec une grande exposition dédiée à des artistes peintres de renom, dont certains sont encore vivants. Un hommage qui leur sera rendu par plusieurs convives, entre responsables locaux, cadres du ministère de la Culture et directeurs des musées nationaux des arts d’Alger et d’Oran. Plusieurs peintres et sculpteurs prendront part à cet événement où seront exposés, pour la première fois, deux tableaux du premier peintre algérien à intégrer une école des Beaux-Arts, en l’occurrence Abdelhalim Hemch (1908-1979). Ces tableaux sont mis à disposition par l’Office de gestion des biens culturels. La sculpture sera également au rendez-vous avec plusieurs sculpteurs contemporains, à l’instar d’Aggab Abdelkader de Relizane.

Le MAMO est situé dans le bâtiment des ex-Galeries algériennes d’Oran, rue Larbi Ben M’hidi.

Datant de 1922, cette infrastructure a fait l’objet d’une grande opération de réhabilitation. Des expositions permanentes se déroulent au 2e et au 4e niveau. F. A.





Un riche programme culturel pour les enfants

Un riche programme a été élaboré à Oran par différents organismes à l’occasion des vacances de printemps. Sous le thème «Les vacances en couleurs», la direction du théâtre régional Abdelkader Alloula a programmé la présentation de plusieurs pièces pour enfants en insistant sur leur caractère à la fois ludique et pédagogique. Parmi les grandes affiches de ce programme, la pièce théâtrale à succès El assad oua el hattaba (Le lion et la bûcheronne) de Mourad, Asghara minni (Plus petit que moi) de Chegag Safia, Ennahla (L’abeille) de Abdelkhalek Houari, Wissam ouel malika (Wissam et la reine) de Azzeddine Amari et Kiki oua Rika de Bekhaled. Au menu de la salle El Ouarsenis de la Cinémathèque d’Oran, la projection des films Le chat botté de Chris Miller, Les voyages de Gulliver de Letterman, Tarzan de Reinnhard Klooss, Kiki la petite sorcière de Hayao Miyazakai, Le royaume des chats de Hiroyuki Morita, Jurassic Park de Steven Spielberg, Porco Rosso de Hayao Miyazakai. Le jeune public aura droit également à d’autres films à grand succès tel Le chien du Tibet. D’autre part, l’Office national de la culture et de l’information (ONCI) organise, aujourd’hui et demain, les Journées universelles de la magie. La salle de cinéma Murdjadjo a aussi concocté un riche programme. Des films sont à l’affiche à raison de quatre séances par jour, à l’instar de La reine des neiges, Le bon gros géant, Le livre de la jungle, Cigognes et compagnie, Bob l’éponge, L’âge de glace 5, Les animaux fantastiques, Zootopie, Vaiana.

