Nouvelles d’Oran

Un receveur et un inspecteur d’un bureau de poste arrêtés

Un receveur et un inspecteur principal d’un bureau de poste à Oran ont été arrêtés pour détournement de deniers publics, fausse déclaration, faux en écriture dans des documents comptables et abus de fonction. Un contrôle interne mené par les services d’Algérie Poste a permis de déceler plusieurs irrégularités dont le détournement d’un montant de 2,5 milliards de cts. Une plainte a été déposée auprès de la brigade économique et financière de la sûreté de wilaya et une enquête a été ouverte pour déterminer les coupables dans cette affaire. Selon les services de la police, on saura que le receveur puisait dans les comptes des épargnants CNEP et procédait à des opérations de retrait d’argent. Une fois démasqué, il a changé de stratagème et retirait l’argent directement du compte des clients. F. A.



Six escrocs dont une femme sous les verrous

Un réseau composé de 6 individus dont une femme, âgés entre 31 et 62 ans, a été démantelé, jeudi, par la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Oran pour escroquerie, faux et usage de faux dans des documents administratifs. L’enquête a révélé que les escrocs ont réussi à extorquer d’importantes sommes d’argent à plus de 60 victimes en leur promettant des logements sociaux et autres de type promotionnel aidé. Le cerveau de la bande utilisait son local pour arnaquer les familles en quête d’un toit.

La femme impliquée dans cette affaire avait pour mission de ramener les victimes alors que le reste du groupe s’occupait des falsifications des documents administratifs notamment des décisions de pré affectation et des reçus de versement en contre partie de sommes d’argent. Le montant de l’arnaque n’a pas encore été évalué. Les membres du réseau seront présentés au tribunal une fois les investigations achevées. F. A.



Plus de 2 000 emplois aidés créés

Près de 2000 demandes d’emplois ont été satisfaites dans le cadre de la formule contrat de travail aidé, a indiqué M. Kahloul, directeur de l’agence de l’emploi de la wilaya, jeudi, en mage d’une journée d’information. La manifestation qui a eu pour cadre la médiathèque d’Oran, a été une occasion pour vulgariser le contrat de formation insertion économique (CFIE). Pour le contrat de travail aidé (CTA), l’Etat verse une contribution mensuelle au salaire du poste qui est de 12 000 DA pour les CID (universitaires), 10 000 DA pour les techniciens supérieurs et de 6 000 DA pour les CFIE. Les employeurs peuvent aussi bénéficier d’une cotisation de la part patronale de 5% au lieu de 25 %. Ce taux est porté à 2,5% pour le recrutement dans les wilayas des Hauts Plateaux et du Sud. Ces avantages sont accordés pour une durée maximale de 3 ans tant que la relation de travail est maintenue. N. H.



23 chalutiers secourus au port de pêche

Le port de pêche d’Oran a failli devenir, avant hier, le cimetière de 23 embarcations si ce n’est l’intervention des pompiers.

En effet, la montée du niveau de l’eau (15 m) au niveau du quai de la pêcherie d’Oran menaçait sérieusement les chalutiers de couler. Pas moins de 4 plongeurs de l’unité marine et 10 autres de la protection civile ont été mobilisés pour cette délicate opération qui a duré plus de 5 heures. Le même jour, les plongeurs de la protection civile ont sauvé un jeune pêcheur amateur d’une mort certaine à cap Falcon.

Agé de 26 ans, il avait fait une chute des rochers. Le bilan communiqué par les mêmes services fait aussi état d’un effondrement d’une maison illicite au lieu-dit Chaulet à Kouchet El Djir. Les mêmes services ont constaté des fissures au niveau des murs du CEM Larbi Ben M’hidi à Sidi El Houari. Z. S.



27 personnes arrêtées lors d’une opération de police

Vingt sept individus recherchés pour différents délits dont coups et blessures volontaires, détention et commercialisation de stupéfiants, port d’armes prohibées, conduite en état d’ivresse, vols multiples, ont été arrêtés, jeudi, lors d’une opération de police menée par 11 sûretés urbaines dans plusieurs quartiers de la ville. Les quartiers ont été scindés en plusieurs zones, un procédé qui a permis de mieux occuper le terrain et de lutter contre la criminalité. Les mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt. F. A.



Découverte d’un cadavre

Un cadavre de sexe masculin a été découvert, jeudi en fin de matinée, à la rue Mirauchaux. D’après la protection civile, il s’agirait du dénommé L.A. âgé de 78 ans. Les premières constatations ont révélé que le corps de la victime ne portait aucune trace de violence ou de décomposition. Une enquête a été ouverte. Z. S.