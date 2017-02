Nouvelles d’Oran

Réagissez

Cap Falcon : La démolition des constructions illicites continue

Les services techniques de l’APC de Aïn El Turck ont procédé, jeudi, à la démolition de 3 constructions illicites dans la localité de Cap Falcon. Selon le P/APC, M. Tebbak, des mises en demeure avaient été notifiées aux propriétaires de ces habitations illicites, les sommant d’arrêter les travaux. Nous saurons que cette opération de démolition fait partie d’un ensemble d’opérations programmées pour les semaines à venir. Quant au nombre d’habitations illicites existant à Aïn El Turck, il reste aléatoire du fait que, chaque jour, de nouvelles constructions naissent à l’abri des regards. Il y a lieu de rappeler que, lors de cette même journée, le chef de la daïra de Aïn El Turck s’est rendu à Paradis-Plage, où un bidonville de plus d’une dizaine d’habitations érigées à même le sable a pris naissance. Ces habitations construites en dur sont habitées par des familles entières, dont les enfants ont été scolarisés à l’école du quartier. Selon le responsable de la daïra, des mesures seront prises pour éradiquer au plus vite ce point noir et d’autres qui ont poussé un peu partout ces dernières années. Karim Bennacef



Transport / L’ETO recrute des chauffeurs et des receveurs

L’Etablissement public de transport urbain d’Oran (ETO) compte recruter un nombre important de chauffeurs et de receveurs dans le cadre de son redéploiement à travers plusieurs quartiers de la ville. L’entreprise a loué, suite à un avis d’appel d’offres national ouvert, une centaine d’autobus auprès d’un opérateur privé, ce qui explique ce recrutement de personnel, apprend-on. Cette mesure visant à améliorer la qualité de ses services a pour but de desservir les nouvelles zones urbaines. Il s’agit, selon le directeur des transports, d’un projet de service public d’importance, qui assurera aux usagers une prestation de qualité en matière de transport.

La réalisation des nouvelles cités nécessite de nouvelles lignes, indique-t-on. L’ETO assure actuellement une dizaine de lignes pour un parc de 50 bus. Elle couvre 5% de l’ensemble du réseau de transport de l’aire urbaine qui regroupe plusieurs communes du Grand projet urbain d’Oran. L’objectif de la location de 100 bus est d’améliorer le service public et de préparer des réseaux du transport en commun en prévision des Jeux méditerranéens 2021, dit-on du côté de l’ETO. F. A.

El Barki / Un réseau de voleurs de véhicules démantelé

Suite à des informations faisant état d’un vaste trafic de véhicules, les policiers d’El Barki ont réussi à démanteler un réseau spécialisé dans le vol des véhicules et la falsification des documents administratifs pour les revendre par la suite. Il s’agit de deux individus, âgés de 32 et 40 ans, qui ont été arrêtés après plusieurs jours d’investigations en possession de faux permis de conduire, des équipements pour falsifier les plaques d’immatriculation et autres pour ouvrir à distance les véhicules. De faux documents administratifs ont été également récupérés dans le cadre de cette affaire. Les policiers ont également saisi une somme de 15 000 DA et récupéré un véhicule de marque Clio Campus. F. A.