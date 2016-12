Nouvelles d’Oran

Réagissez

Trafic de drogue : Un septuagénaire cultivait du cannabis

Accusé dans une affaire de culture de cannabis, le mis en cause a été condamné à 5 ans de réclusion par le tribunal criminel de la cour d’Oran, après que le représentant du ministère public a requis contre lui 10 années de réclusion. Les faits remontent à l’année 2011, suite à des informations parvenues aux éléments sécuritaires de Béchar portant sur un homme qui cultivait du cannabis.

Une perquisition au niveau d’un terrain qui était utilisé par le mis en cause à Tabalbala, permettra de trouver plus de 700 plans de cannabis. De même que sera saisie une plaquette de kif sur la terrasse de la maison. Confronté aux faits, le prévenu, âgé de 74 ans, les niera, expliquant que cette plante a poussé d’elle-même, et, la voyant, il en a pris soin. Au courant de la première année, il n’y avait que deux plants.

Mais l’année d’après, ces derniers se sont multipliés et ont atteint le chiffre avancé plus haut. A la barre du tribunal criminel, le prévenu maintiendra les premières déclarations, expliquant qu’il utilisait cette plante pour des soins. Concernant la plaquette de kif trouvée chez lui, ce septuagénaire dira qu’elle lui a été offerte par un tiers pour un service qu’il lui avait rendu. Le procureur, dans son réquisitoire, insistera sur les fonds octroyés par l’Etat pour aider les agriculteurs, disant que ces derniers les utilisent pour la culture de tels poisons. La défense plaidera les circonstances atténuantes. S. Moncef



Aïn El Turck : 8 Maliens condamnés pour immigration clandestine

Le tribunal correctionnel de Aïn El Turck a condamné, mercredi, huit ressortissants maliens, dont deux femmes, l’une avec un bébé de deux mois, à 2 mois de prison avec sursis assortie d’une amende de 10 000 DA pour immigration clandestine. Le groupe, en provenance du Maroc, avait été intercepté, la semaine dernière, au large de Bousfer, commune de Aïn El Turck, lorsque son embarcation a chaviré vers les côtes algériennes. Devant le juge, ces derniers ont nié vouloir immigrer clandestinement vers l’Algérie, affirmant que leur intention était de rejoindre les côtes espagnoles. Karim Bennacef

Canastel : Un homme retrouvé pendu dans une ferme

Un homme de 25 ans a été retrouvé mort, avant-hier vers 5h, dans l’exploitation agricole n°405, à Canastel, dans la daïra de Bir El Djir. Selon la Protection civile, le dénommé M. C. a été découvert peAAon situé sur cette exploitation agricole. La dépouille a été déposée à la morgue de l’hôpital 1er Novembre pour autopsie et une enquête a été ouverte. Zekri S.



Arzew / Un camion chute d’une falaise

Un semi-remorque de marque Schacman, chargé de gravier, a fait une chute d’une falaise à Cap Carbon, dans la commune d’Arzew. Selon un communiqué de la Protection civile, l’accident, survenu jeudi vers 9h, a causé la mort du chauffeur du camion, M. S., 53 ans. Ce dernier a été grièvement blessé à la tête. Son cadavre a été déposé à la morgue de l’hôpital d’El Mohgoun. Une enquête a été ouverte.

Zekri S.