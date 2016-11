Nouvelles d'Oran

Réagissez

- Affaissement de terrain à Sidi El Houari

Les dernières pluies qui se sont abattues sur Oran ont causé d’énormes dégâts un peu partout, comme au quartier Sidi El Houari. Avant-hier à 17h40, un affaissement de terrain suivi d’un éboulement s’est produit sur la rue Ben Amara Bourkhil (ex-rue de Phillipe) menant de la place 1er Novembre (place d’Armes) vers le quartier Sidi El Houari. Selon la Protection civile, cet affaissement est d’une longueur de 20 mètres, d’une largeur de près de 4 mètres et profond de 10 mètres. Fort heureusement aucune perte humaine n’est à signaler.

- Une année de prison pour avoir aveuglé un enfant

Accusé de coups et blessures volontaires ayant entraîné un handicap à vie, le mis en cause, K.H., 68 ans, a été condamné à un an de prison ferme par le tribunal criminel de la cour d’Oran. Les faits remontent au 20 juin 2015, il est 20 heures, des enfants s’amusent dans la rue en ce début d’été, cela dérange le mis en cause qui sort et les sermonne. Ces derniers recommencent à chahuter et cette fois-ci en prononçant des mots déplacés.

Une fois de plus, le vieil homme sort pour les chasser et lance, dans leur direction, un tuyau en plastique qui touche l’œil du jeune K.F., 7 ans. Après son auscultation, le spécialiste déterminera une perte de la vue de l’œil gauche de 45%. Arrêté K.H. ne niera pas les faits et sera écroué. Hier, à la barre, le prévenu dira n’avoir jamais pensé qu’il allait commettre un tel acte. Sa défense plaidera les circonstances atténuantes et qualifiera cet acte «d’accident».

- Plus de 1500 foyers alimentés en gaz à Tafraoui

Plus de 1500 foyers de la commune de Tafraoui ont été raccordés, hier, au réseau du gaz naturel. La cérémonie s’est déroulée en présence des autorités locales et à leur tête le chef de l’exécutif. Pour la concrétisation de ce projet, les services concernés ont consacré une enveloppe de 235 millions de dinars, a indiqué le directeur de l’énergie.