Nouvelles d’Oran

Crasc : Portes ouvertes sur l’URTT demain

Le centre de recherches en anthropologie sociale et culturelle (Crasc) organise, mardi, des journées portes ouvertes sur l’unité de recherche en traduction et terminologie (URTT), dont le siège se trouve à Es-Sénia. Au programme de cette journée, une projection vidéo sur l’URTT ainsi qu’une rencontre débat avec les chercheurs et le personnel de l’unité. Des expo-ventes des productions du Crasc et autres éditeurs partenaires sont programmées à cette occasion. L’après-midi sera consacré aux contacts avec les chercheurs et directeurs des divisions du Crasc. R. B.



Aïn Beida : Un motocycliste tué par une voiture

La route qui mène de localité de Aïn Beïda à Es Sénia a encore une fois été le théâtre d’un accident de mortel. Avant-hier vers 21h, un motocycliste a été percuté par une voiture de tourisme, a-t-on appris de la Protection civile. Le motocycliste, âgé de 30 ans, est mort sur place. Sa dépouille a été déposée à la morgue pour autopsie. Une enquête a été ouverte. Z. S.



Mouvement associatif: Sanabil Errahma souffle sa 10e bougie

C’est lors d’une sympathique cérémonie que les membres de l’association médicosociale oranaise Sanabil Errahma ont fêté, samedi après-midi à l’hôtel Royal, les dix années d’existence de cette association au riche palmarès dans le cadre de la solidarité. Une réception a été donnée à cette occasion par l’association en l’honneur de ses membres et autres invités, notamment ceux qui ont participé depuis 2006 à la réussite de ses activités médicosociales au profit de plus de 250 personnes et familles démunies. T. K.