Nouvelles d’Oran

Le tracé entre Belgaïd et Kristel sera modernisé

Les travaux de modernisation de l’ancien tracé entre Belgaïd et Kristel sur le CW75 seront lancés dans quelques jours. La direction des travaux publics de la wilaya d’Oran a publié, hier, l’avis d’attribution du projet à une entreprise nationale. La durée des travaux a été fixée à 12 mois, pour un montant de près de 248 millions de dinars, selon le même avis.

Ce nouveau franchissement ouvre enfin de nouvelles perspectives de développement du réseau routier de la wilaya et de maillage visant à désenclaver des zones isolées de certaines communes. D’autres projets importants sont aussi chapeautés par la direction des travaux publics, comme la nouvelle route reliant Arzew à Kristel. La réalisation d’une telle route est nécessaire, car la côte de Kristel est très fréquentée durant la période estivale. Une fois achevé, ce projet devrait permettre d’attirer de nombreux investisseurs et accroître le nombre d’estivants.

L’objectif assigné à cette liaison est d’assurer des échanges fluides et confortables par le littoral entre Arzew et Oran, en passant par Kristel, ainsi que la création de nouvelles zones touristiques.

Plusieurs infrastructures routières sont en cours de réalisation et viendront renforcer et moderniser le réseau routier de la wilaya, et, partant, contribuer au développement économique par l’interconnexion des zones de production et de consommation. N. H.



Plus de quatre quintaux de kif saisis

Plus de 4 quintaux de kif, 7 véhicules, dont deux camions, en plus d’un matériel de forage ont été saisis, a-t-on appris, hier, auprès des services de la sûreté de wilaya d’Oran. Trois individus âgés entre 50 et 55 ans ont été appréhendés dans le cadre de cette affaire. Une autre quantité de 15 kg de kif traité, 900 comprimés psychotropes, un pistolet factice, 10 épées et une somme d’argent de 62 200 DA ont été récupérés après le démantèlement d’un autre réseau de 4 individus. En effet, c’est sur la base de renseignements que ces 2 réseaux spécialisés dans le trafic international à partir des frontières ouest du pays ont été démantelés. Les investigations se poursuivent, indique-t-on. F. A.





Un réseau de faussaires arrêté et un fusil de chasse récupéré

Un réseau de faussaires, spécialisé dans la reproduction illégale de cartes grises et autres documents administratifs, a été démantelé. Deux personnes âgées de 47 et 53 ans ont été appréhendées à la suite d’informations parvenues aux policiers, qui ont récupéré un fusil de chasse, une somme de 689 millions de centimes, des cartes grises falsifiées, des cartes de contrôle technique, des cachets d’administration, en plus de 2 véhicules, dont un était recherché par Interpol. Des micro-ordinateurs permettant aux faussaires de reproduire tous ces documents ont été aussi saisis. Ces faux documents servaient aux trafiquants pour vendre les voitures volées. F. A.



Un mort dans le dérapage d’une voiture à Hassi Ben Okba

Un sexagénaire a trouvé la mort dans un accident survenu, samedi soir, à Oran. Selon un communiqué de la Protection civile, samedi vers 23h53, le nommé M. M., âgé de 64 ans, est mort dans sa voiture de marque Chevrolet, qui a dérapé au niveau de la localité de Hassi Ben Okba. Il a été évacué vers la morgue de l’EHU. Une enquête a été ouverte. Z. S.