Nouvelles d’Oran

300 fausses déclarations débusquées à la direction de l’Emploi

La direction de l’emploi a lancé, l’année passée, une campagne de lutte contre le double emploi. Dans ce cadre, 300 étudiants ayant décroché des emplois par le biais de l’Agence nationale de l’emploi ont vu leur contrat résilié. Selon M. Kahloul, directeur régional de l’Agence de l’emploi d’Oran, cette campagne, qui a pour but d’assainir la situation et de lutter contre le double emploi et la double déclaration a été menée par l’ANEM, en coordination avec la direction de l’Emploi, la Casnos et la CNAS.

La réglementation ne permet pas aux étudiants de bénéficier de postes d’emploi via l’ANEM ou dans le cadre des dispositifs d’aide à l’emploi, comme la CNAC, l’Ansej et l’Angem. C’est une sorte de cumul de fonctions, notamment aux yeux des caisses d’assurances sociales. Des brigades sillonnent les entreprises et même les universités, pour assainir cette situation. Il y a aussi certains jeunes ayant bénéficié de projets dans le cadre des dispositifs d’aide à l’emploi, comme la CNAC, l’Ansej et l’Angem et qui ont aussi décroché un contrat d’emploi. Cette campagne a aussi pour but d’informer et de sensibiliser les employeurs et les employés sur ce phénomène. Pour rappel, en 2016, pas moins 24 100 jeunes demandeurs d’emploi ont été placés par les différentes agences de l’emploi, contre 17 000 en 2015 et près de 14 700 en 2014.

Les résultats obtenus ont dépassé les objectifs assignés par la tutelle, atteignant un taux de 154%. N. H.



Un centre du registre du commerce ouvrira à Gdyel

Une antenne relevant du Centre national du registre du commerce (CNRC) ouvrira ses portes, à partir du mois de février, au niveau du chef-lieu de la daïra de Gdyel (Oran), a-t-on annoncé, mardi, auprès de la direction de wilaya du CNRC. Selon le nouveau directeur de l’antenne de wilaya, Mohammedi Mohamed, une fois opérationnelle, cette antenne va prendre en charge les dossiers et les doléances des commerçants de l’est de la wilaya, comme elle est appelée à désengorger l’actuelle antenne d’Oran, sise rue de Mostaganem. Celle-ci, face au nombre sans cesse croissant de personnes, n’arrive plus, en raison de l‘exiguïté des locaux à supporter la charge, avec une moyenne de traitement de plus de 200 dossiers par jour (immatriculation, réimmatriculation ou radiation). Selon le responsable, à ce jour, l’antenne d’Oran comptabilise plus de 92 000 commerçants actifs, toutes branches d’activités confondues. T. K.



Les grossistes favorables à leur délocalisation

Les commerçants grossistes d’Oran se disent favorables à leur délocalisation vers un site répondant à leurs attentes. Lors d’une journée d’étude, organisée hier au siège de la CCIO, le collectif a lancé un appel pressant au wali d’Oran pour que ce dossier soit pris en considération et qu’un marché leur soit consacré, même dans une commune limitrophe. Ce transfert va permettre, selon le coordinateur local de l’Ugcaa, de mieux réorganiser l’activité de commerce de gros, fructifier les ressources de la commune, créer de l’emploi et surtout résorber le chômage. Cette suggestion a été faite en marge d’une journée d’information organisée par l’Ugcaa au profit des commerçants grossistes sur les modalités d’application de la TVA.

Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) passe de 7% à 9% pour le taux réduit et de 17% à 19% pour le taux normal. La directrice régionale des impôts précise que cette hausse de la TVA de 2% n’a aucune incidence sur les produits de première nécessité et reste minime pour les autres produits, dont les pâtes alimentaires, l’eau minérale et les détergents, par exemple. Elle indique également que plusieurs dispositions d’encouragement et de facilitation ont été initiées dans le cadre de l’opération de rééchelonnement des dettes, dont le délai passera de 24 à 36 mois, avec une remise totale des pénalités de retard. L’Ugcaa a rassuré les consommateurs, y compris les grossistes, qu’une page Facebook leur a été dédiée pour une meilleure prise en charge de leurs doléances. La wilaya d’Oran compte plus de 800 commerçants grossistes. F. A.



L’auteur d’une agression sexuelle condamné à 5 ans de prison

Accusé dans une affaire d’attentat à la pudeur avec violence et de vol, le mis en cause, B.S., a été condamné par le tribunal criminel d’Oran à 5 ans de réclusion. Cette affaire, qui revient après un pourvoi en cassation interjeté par le prévenu, a eu pour théâtre la localité de Aïn El Beida, le 16 avril 2012. La victime est embarquée par ce mis en cause et son complice dans un taxi clandestin et emmenée vers Aïn El Beida. Arrivés dans un endroit désert, ils abusent à tour de rôle de leur victime, la filme au moment où ils abusent d’elle et la menacent de diffuser ces images sur les réseaux sociaux si jamais elle dépose plainte. Ils lui voleront son portable et ses baskets. Mais cela n’a pas empêché la victime de saisir la gendarmerie, qui ouvrira une enquête et arrêtera les deux auteurs grâce au portable volé. Hier, devant le tribunal, le prévenu B.S. réfutera en bloc les accusations retenues, chargeant son complice. Expliquant qu’il vend des vêtements usagés et des portables à Mdina jdida et qu’il avait acheté le portable saisi.

Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public a requis une peine de dix ans de réclusion. La défense plaidera la non- culpabilité de son mandant. Rappelons que, lors du premier procès, qui s’est tenu en 2015, ce prévenu avait écopé de quatre ans de prison ferme. S. M.



Un nourrisson abandonné

Un nourrisson de deux mois a été retrouvé, avant-hier matin, dans le secteur urbain Sidi El Bachir (ex- Plateau). Selon la Protection civile, le bébé a été découvert dans un couloir du deuxième étage d’un immeuble, sis 34 boulevard Adda Benoudda. Ce dernier, un garçon, se trouvait en bonne santé. Il a été déposé à la pouponnière d’Oran par les services sociaux. Une enquête a été ouverte. Z. S.