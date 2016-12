Nouvelles d’Oran

Réagissez

- Accusé de «financement du terrorisme», il a été acquitté

Le tribunal criminel de la cour d’Oran a acquitté, hier, le dénommé M. Khelifa, un berger de 33 ans, accusé dans une affaire d’aide à un groupe terroriste qui activait à Saïda. Les faits remontent à 2011, suite à une enquête menée sur le financement et l’encouragement du terrorisme, conformément à l’article 87 bis-4 du code pénal. Quatre autres mis en cause ont également été cités dans cette affaire et qui, au cours de l’enquête, ont reconnu les faits.

Toutefois, devant le magistrat instructeur près le tribunal de Saïda, puis devant celui du pôle judicaire spécialisé, ils réfuteront les faits. A la barre, M. Khelifa affirme ne les avoir jamais aidés financièrement. Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public a requis la peine de 10 ans de réclusion, revenant sur les souffrances endurées par le peuple algérien lors de la décennie noire. Quant à la défense, elle plaidera la non-culpabilité et expliquera que son mandant est plus que démuni, comment aurait-il pu financer ces groupes armés. Cette affaire a été jugée deux fois de suite et, à chaque fois, l’acquittement a été retenu.

- 81 personnes arrêtées pour vente de pétards

Dans le cadre de la lutte contre la vente de produits pyrotechniques, coïncidant avec les fêtes du Mawlid Ennabaoui, la police d’Oran a mis hors d’état de nuire 81 personnes et procédé à la saisie de 85872 pétards. Selon un communiqué de la sûreté de wilaya, ce bilan est le fruit d’une opération de maillage et de surveillance d’endroits publics propices à ce genre d’activités illégales, tels que les marchés, places ou lieux de détente et de loisirs connus pour leur forte affluence. A cet effet, des unités de police ont été déployées à travers les différents secteurs et ont effectué 55 opérations de contrôle. Les 81 personnes appréhendées seront présentées devant la justice pour répondre de leurs méfaits.

- 2400 faux euros saisis à Aïn El Beida

Les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire de Aïn El Beïda ont neutralisé un faussaire âgé de 25 ans et mis la main sur une somme de 2400 euros en faux billets. Lors de son arrestation, les policiers ont trouvé en sa possession 24 faux billets de 100 euros. Il sera présenté au tribunal à l’issue des investigations. Durant le mois de novembre, les services de la gendarmerie ont saisi 1,39 million de dinars de faux billets de 2000 DA chez un faussaire qui a été appréhendé au centre-ville.