Nouvelles d’Oran

Les syndicats des transports en colère

La décision prise par la direction des transports pour autoriser l’exploitation des lignes de taxi interwilayas a fait réagir l’Union générale des commerçants et artisans algériens (Ugcaa), l’Organisation nationale des transporteurs algériens (ONTA) et le Syndicat national des taxis et des transporteurs (SNTT) de la wilaya d’Oran. Lors d’une conférence de presse, animée hier au siège du SNTT, les trois syndicats ont exprimé leur mécontentement et menacé d’observer un rassemblement devant le siège de la direction des transports si celle-ci applique cette décision.

Selon M. Bouadjmi, secrétaire général du SNTT, le ministre des Transports a décidé, à la suite d’une réunion qui a regroupé à Alger toutes les organisations syndicales, de geler la délivrance des agréments des taxis interwilayas et des transports en commun. Outre cette doléance, les syndicats avaient également demandé d’autres mesures de facilitation, notamment en matière d’impôts et de GPL, et rassuré le ministre qu’aucune augmentation de la tarification ne sera opérée. Toutefois, et malgré les garanties et la décision du ministre des Transports, les trois syndicats se retrouvent confrontés, depuis quelques jours, à une décision locale d’autoriser l’exploitation des lignes interwilayas. Cette mesure est tombée tel un couperet, a-t-on appris, auprès des intervenants, qui ont adressé plusieurs correspondances aux autorités locales dans lesquelles ils rejettent le dégel des agréments. F. A.



5693 actes de concession de terres agricoles établis

Pas moins de 50 contrats de partenariat ont été conclus entre des exploitants de terres agricoles et des investisseurs privés à ce jour, a indiqué le directeur de wilaya de l’Office national des terres agricoles (ONTA). Cette opération s’inscrit, selon notre interlocuteur, dans le cadre de la loi 10-03 du 10 mars 2010 portant concession de droit de jouissance en droit de concession. «En effet, explique-t-il, les investisseurs privés peuvent ainsi conclure un contrat de partenariat avec les exploitants de terres agricoles titulaires d’actes de concession et investir dans la filière de leur choix. Notre direction a saisi les notaires afin de les informer sur les modalités de cette opération». Ce responsable estime le nombre d’investisseurs potentiels dans ce créneau à plus de cent au début de cette année 2017. Par ailleurs, et dans le cadre de la même loi 10-03, 5693 actes de concession ont été établis, dont 5643 ont été notifiés à leurs bénéficiaires et 50 sont en cours de notification. Hadj Sahraoui

Un mort dans un accident

Le tronçon reliant le rond-point El Bahia à la cité Djamel a été, dans la soirée du samedi, le théâtre d’un dramatique accident ayant coûté la vie à un homme. Selon le rapport de la protection civile, un carambolage impliquant trois voitures, une Renault 21, une Great Wall et une Renault Scénic, s’est produit vers 22h. La victime a été blessée niveau du cou et a succombé à ses blessures. Le corps a été transféré vers la morgue du centre hospitalo-universitaire d’Oran (CHUO). Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame. Zekri S