Nouvelles d’Oran

18 000 chômeurs de moins depuis 9 mois

Le secteur de l’emploi à Oran a connu, depuis le début de l’année, une dynamique particulière avec le placement, à ce jour, de plus de 18 000 jeunes demandeurs d’emploi, a-t-on appris du directeur de wilaya de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) d’Oran, Daoud Kahlol. «L’objectif de l’agence d’Oran a été dépassé» a-t-il précisé. L’ANEM a envisagé le placement de 14 000 demandeurs d’emploi en 2016 alors que, durant les 9 premiers mois, 18 000 placements directs ont été réalisés. Cet organisme a réalisé près de 16 000 placements classiques, 900 dans le cadre du contrat de travail aidé (CTA) et près de 1 000 dans le cadre du Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP). N. H.



Près de 4 quintaux de kif saisis

Pas moins de 389 kg de kif traité ont été saisis, avant-hier, par les éléments de l’inspection divisionnaire des Douanes de Aïn Témouchent en collaboration avec les services de sécurité. Des sources de la direction régionale des Douanes d’Oran, dont relève cette inspection, ont indiqué que le kif a été découvert lors de la fouille d’un fourgon Renault Master sur la RN35 entre Aïn Témouchent et Oran. Un autre véhicule de marque Renault 21 avait été intercepté en premier. Celui-ci était chargé d’assurer la surveillance des lieux et surtout de signaler la présence de barrages. Les douaniers et les services de sécurité ont arrêté deux individus, saisi le produit prohibé et deux véhicules dans cette affaire de narcotrafic. Une enquête a été ouverte. F. A.



3 mois de prison avec sursis pour 48 harraga

Le tribunal correctionnel de Aïn El Turck a condamné, avant-hier, 48 candidats à l’émigration clandestine, arrêtés la semaine dernière, à 3 mois de prison avec sursis assortie d’une amende de 30 000 DA chacun. Les 48 prévenus, dont deux mineurs de nationalité algérienne, des ressortissants syriens et maliens, avaient été interceptés par les gardes-côtes au large de la commune d’El Ançor et de Trouville alors qu’ils embarquaient clandestinement vers l’Espagne. K. B.



14 candidats à l’émigration clandestine interceptés

Les gardes-côtes ont intercepté, hier, 14 candidats à l’émigration clandestine dont un mineur, à 20 km au nord de la plage de Aïn El Turck. Les migrants se trouvaient à bord d’une embarcation pneumatique et devaient rejoindre l’Espagne. Ils ont été ramenés au port d’Oran et remis aux services de la gendarmerie pour complément d’enquête. F. A.



Pénurie d’un médicament contre les affections du foie

Plusieurs malades chroniques du foie, traités à l’Ursolvan, un médicament spécifique pour les maladies du foie, crient leur détresse face à la rupture de stock qui dure depuis une année. Selon ces patients, le médicament en question n’est plus disponible dans les pharmacies et ils sont, de ce fait, obligés de se rabattre sur les proches, les amis et des bienfaiteurs pour s’en approvisionner à partir de la Tunisie, du Maroc ou de la France. Une malade chronique, à qui le traitement est prescrit depuis 2006, déclare en consommer une boîte tous les 5 jours, mais au prix que cela lui revient, elle ne peut faire face aux dépenses. «Quand ce produit était disponible dans nos pharmacies, on l’achetait à 600 DA la boîte, aujourd’hui, il faut débourser 2800 DA quand on arrive à se le procurer auprès de particuliers qui le ramènent d’un pays étranger», dira-t-elle. K. B.