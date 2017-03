Nouvelles d’Oran

Réagissez

Oran : Des coupures d’électricité à répétition à Haï Yasmine

Les habitants de la cité LSP de Haï Yasmine sont confrontés à des coupures de courant électrique récurrentes, qui durent depuis plus de 3 mois. En effet, selon Hadj Hocine, leur représentant, «ces pannes interviennent à n’importe quelle heure de la journée». «Le plus souvent, poursuit-il, ces coupures interviennent aux environs de 17 heures jusqu’à une heure tardive de la nuit. Il y a deux mois, la coupure a duré deux jours, au cours desquels nous avons été plongés dans le noir total. Lors de la période des examens, nos enfants ont été contrains de réviser leurs leçons sous la lumière de la chandelle. Les commerçants, notamment les bouchers implantés dans la cité, ont vu leur viande se décongeler. La chute de tension a été également à l’origine de la détérioration des postes de télévision et des réfrigérateurs. Une situation que nous dénonçons», s’insurge-t-il. H. S.

Belgaïd : Une dizaine d’habitations précaires démolies

Une dizaine d’habitations précaires édifiées sur le bidonville «El Arrarga», à Belgaïd, dans la commune de Bir El Djir, ont été rasées mardi dernier. Cette opération a été pilotée par la commune de Bir El Djir. Selon son P/APC, Hanafi Boudjemaâ, cette opération a mobilisé dès 6 h du matin un important dispositif sécuritaire et des engins relevant de la municipalité. Elle s’est déroulée dans de bonnes conditions. T. K.

Une femme tente de tuer son époux

Une femme, âgée de 38 ans, a été écrouée pour tentative d’homicide volontaire. Elle a porté un coup de couteau à son époux, la quarantaine, suite à une énième dispute qui les opposait. Selon les déclarations de la prévenue, c’était la goutte de trop, son époux s’est acharné sur elle en l’injuriant et la brutalisant, un quotidien qui se répétait à chaque humeur de son mari. Mais ce jour-là, elle ne supporta pas cette violence. Alertés, les secours ont évacué la victime, qui se trouvait dans un état critique suite au coup reçu en pleine poitrine. Admis en soins intensifs, il a subi une intervention qui le sauva de justesse. Quant à la jeune femme, son dossier est devant la justice. S. Moncef