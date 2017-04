Nouvelles d’Oran

Réagissez

Le club des bijoutiers est né

Faisant face à de nombreux problèmes, notamment l’acquisition de locaux, de matières premières et autres, les 281 bijoutiers inscrits à la Maison de l’artisanat et des métiers d’Oran (CAM) ont décidé de créer leur club avec pour appellation «Club des bijoutiers d’Oran». C’est ainsi que, réunis hier en assemblée générale, ils ont procédé à l’élection de leur président et des membres du bureau exécutif. C’est Fethi Boukhari qui a été élu à l’unanimité par ses pairs. Le directeur de la CAM indiquera pour sa part que ce club qui vient de voir le jour après celui des boulangers entre dans le cadre de la création de clubs spécialisés dans leurs domaines respectifs, ainsi que leur organisation et leur structuration. La chambre, poursuit-il, mettra à leur disposition l’espace de rencontre, l’encadrement et l’accompagnement dans leur activité. «Ils pourront ainsi, surtout après l’inauguration du Centre artisanal et de la Maison de l’artisanat de Haï Sabbah, discuter à souhait de leurs problèmes qu’ils porteront à la connaissance des pouvoirs publics», dira-t-il en conclusion. H. S.



Un parc pour les poids lourds sera aménagé à Bir El Djir

Une enveloppe financière de 2,3 milliards de centimes a été dégagée pour la réalisation d’un parc pour le stationnement des poids lourds à Bir El Djir, a fait savoir le maire de cette commune.

En effet, les gros œuvres ont été terminés et le projet sera livré avant le mois de Ramadhan. De quoi en finir avec les stationnements dangereux le long du 4e boulevard périphérique. Ce projet permettra de régler définitivement les problèmes liés au stationnement des poids lourds.

Le but est de faciliter la fluidité de la circulation et d’éviter les désagréments que rencontrent de nombreux transporteurs de marchandises et de matériaux de construction, notamment à hauteur de Canastel, Bir El Djir, Fernandville, entre autres, indique-t-on.

Le site a été choisi à proximité du parc communal de Bir El Djir. De nombreux transporteurs avaient dénoncé le problème de stationnement des poids lourds, une véritable entrave qui a fini par peser lourd sur l’activité commerciale. Ces prestataires de service se sentent également inquiets car, en plus de l’absence de parcs, vient se greffer le manque de travail qui malheureusement ne fait que les décourager. Le choix du nouveau site n’est pas fortuit, selon le responsable, puisqu’il n’est pas exploité et ne pose pas de problème pour les piétons et les automobilistes. Ceci permettra de mieux gérer le stationnement de ces engins à l’extérieur du tissu urbain. F. A.



Education : Appel aux candidats portés sur les listes de réserve

La direction de l’éducation de la wilaya d’Oran vient de lancer un appel aux candidats portés sur les listes de réserve du concours de 2016 pour se rapprocher des services concernés, avant le 17 avril, et accomplir les formalités pour un éventuel recrutement selon les besoins du secteur et selon le mérite. Cette mesure entre dans le cadre de l’application des nouvelles instructions du ministère relatives à l’exploitation des listes de réserve. Le directeur de l’éducation a indiqué que le nombre de postes vacants à Oran est de 530 pour le cycle primaire, 587 pour le moyen et 243 pour le secondaire.

Cette méthode de recrutement a été rendue possible grâce à l’autorisation exceptionnelle accordée par la direction générale de la Fonction publique d’exploiter les listes de réserve des candidats qui avaient réussi au concours de recrutement des enseignants en 2016. Aussi, un autre concours de recrutement est prévu le 29 juin. Entre les futurs enseignants qui seront recrutés dans le cadre du concours national de juin 2017 (10 000 enseignants) et ceux devant être puisés à partir de la plateforme, le nombre global des recrutés par le ministère de l’Education nationale pour les besoins de l’année scolaire 2017-2018 seront pas moins de 40 000 enseignants au niveau national. Les recrutements se dérouleront en deux phases distinctes. La première consiste à puiser les candidats dans les «listes d’attente» du précédent concours, et la seconde se fera sur la base du nouveau concours du mois de juin prochain. Les nouvelles recrues viendront remplacer ceux qui vont partir en retraite ou seront affectées dans les nouveaux établissements devant entrer en service lors de la prochaine rentrée scolaire. N. H.