4 classes dédiées à l’apprentissage de Tamazight

Le président de l’association culturelle Numidia a révélé, hier, à l’occasion de la célébration de la Journée arabe d’alphabétisation, que la langue amazighe est enseignée dans 4 classes d’alphabétisation pour adultes dans la wilaya d’Oran. Ces classes, ouvertes à la rentrée 2016-2017, ont connu un engouement de la part de la population. «120 apprenants sont inscrits dans ces classes ouvertes au niveau des établissements Abane Ramdane, Aïcha Oum El Mouminine, El Bachir El Ibrahimi à Oran et une école à El Hassi», a ajouté le président de Numidia, qui a tenu à préciser qu’à l’école Aïcha Oum El Mouminine, une classe est ouverte pour les arabophones. D’autres classes seront ouvertes cette année.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’accord conclu entre le HCA et le ministère de l’Education nationale, ayant permis le lancement, en 2015, en coordination avec l’association Iqraâ, de classes d’alphabétisation pour adultes dans neuf wilayas. La convention signée dispose que l’association met à la disposition un réseau de classes de cours au niveau de la wilaya d’Oran, en plus d’enseignants, alors que le HCA assure, de son côté, les manuels pédagogiques nécessaires, en plus des encadreurs, et ce, dans le cadre des instructions du président de la République relatives à la généralisation de l’enseignement de tamazight en vue de la consécration de sa dimension nationale. N. H.



La CNAC a cofinancé 455 microentreprises en 2016

Durant l’année 2016, 455 projets ont été financés par la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) à Oran, a annoncé le directeur de l’agence. Avec quelque 250 des projets, le secteur des services vient en tête de liste, suivi de celui de l’industrie, avec près de 150 projets. Malgré les opportunités qu’il offre, le secteur de l’agriculture n’intéresse pas beaucoup les jeunes. Durant cette période, seulement 30 projets dans le domaine de l’agriculture ont été financés. Depuis sa création en 2004, la Caisse nationale d’assurance chômage d’Oran a approuvé près de 6600 projets, qui ont permis la création de quelque 17 000 emplois. La catégorie des chômeurs âgés de 35 à 50 ans a bénéficié de ce financement dans le cadre d’une formule tripartite (porteur de projet, antenne CNAC et banque). La valeur du crédit est estimée à 10 millions de dinars à attribuer dans un délai de deux mois après dépôt du dossier. Le remboursement se fera sur un échéancier de six années. N. H.

La formation professionnelle sensibilise les jeunes

En prévision de la prochaine rentrée de la formation professionnelle, session du mois de février, une caravane d’information et de sensibilisation a été lancée hier. Cette caravane sillonnera les 9 daïras que compte la wilaya d’Oran, a-t-on appris de la direction de la formation professionnelle. Le coup d’envoi a été donné à partir de la daïra de Boutlélis et sera clôturé le 25 janvier au niveau de la daïra d’Oran. Pendant cette période, les jeunes pourront avoir des informations détaillées sur les filières de leur choix avant de prendre leur décision finale, surtout que ce secteur offre des formations diplômantes et qualifiantes pour toute personne qui veut acquérir des compétences lui permettant de s’intégrer dans la vie professionnelle ou d’améliorer ses connaissances professionnelles en proposant des modes de formation, à savoir le résidentiel, l’apprentissage, les cours du soir, la formation continue avec un encadrement technique et pédagogique qualifié dans les différentes spécialités. Notons que les inscriptions prendront fin le 18 février, et la rentrée officielle (reconduits et nouveaux stagiaires) est prévue pour le 26 février. Z. S.