Nouvelles d’Oran

Des habitants signalent une fuite d’eau

Les habitants du 23 rue Saâd El Hachemi Aïcha, au quartier Choupôt, ont dénoncé, hier, une fuite d’eau persistante et qui malheureusement n’a pas été prise en charge par les équipes de la SEOR. Cette situation a fait jaser les riverains qui ont lancé un appel pressant aux services concernés pour intervenir et remédier à cette fuite d’eau et aux désagréments occasionnés, notamment pour les piétons qui empruntent la chaussée. A vrai dire, toutes les démarches ont été faites pour signaler cette fuite d’eau aux services de la SEOR, mais rien n’a été fait pour régler le problème et éviter que ces eaux ne se perdent dans la nature, fait-on savoir du côté de la population. Même si l’AEP n’est pas pour autant coupée pour les habitants, cette perte d’eau fait mal, au moment où les pouvoirs publics ne cessent de sensibiliser les abonnés sur l’économie de l’eau et la bonne gestion de cette denrée vitale.

Les habitants espèrent que cette doléance soit prise en considération par les services concernés et que la conduite soit réparée pour éviter un tel gaspillage. Le ministre des Ressources en eau avait annoncé, il y a quelques jours, l’instauration de brigades pour lutter contre le gaspillage d’eau et détecter les points noirs où l’on signale des fuites. F. A.



Il chute de 80 mètres des Falaises

Un jeune homme de 30 ans a été admis, avant-hier, aux urgences de l’hôpital 1er Novembre, dans un état critique.

Selon la Protection civile, il avait fait une chute de plus de 80 mètres des Falaises, près de l’hôtel Sheraton. Il souffre de profondes blessures et de plusieurs fractures en divers endroits du corps. Z. S.



Découverte d’un cadavre dans un chantier

Selon la Protection civile, la dépouille d’un homme répondant aux initiales de M.B. et âgé de 59 ans a été retrouvée au niveau d’un chantier de construction appartenant aux chantiers AADL de Ain El Beïda. Le corps du défunt porte une blessure grave au niveau de la tête ainsi qu’un enfoncement crânien. Il a été évacué vers le service de la médecine légale. La gendarmerie mène une enquête. S. M.